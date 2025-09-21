«Детский сад! Русские смеются над вами» – укро-посол бузил на форуме в Хельсинки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не стоит раздувать проблему из якобы имевшего место на прошлой неделе нарушения эстонского воздушного пространства российскими истребителями.

Об этом говорили участники Хельсинского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исходя из опыта общения Финляндии с Россией, не стоит этого делать. Нужно реагировать, но не слишком остро, не нагнетать. Вопрос очень сложный, не нагнетать – это не значит, что нужно отступить, нужно что-то делать, но не провоцировать ситуацию. С военной точки зрения, три МиГ-31 не могли сравниться с F-35, F-18 или с Gripen, никакой военной угрозы не было», – рассуждал командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола

Немецкий эксперт по вопросам обороны, старший вице-президент STARK International Йоханнес Арльт добавил, что «все протоколы были соблюдены, и мы не должны обострять ситуацию».

С ним согласился старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» нежелательного в РФ Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман и поблагодарил «профессиональных военных за то, что те не действуют по-ковбойски».

«Русские знают, что у нас есть установленные процедуры, и мы будем их соблюдать. А то, как они этим пользуются, это вопрос политический», – сказал Кофман.

Данные реплики взбесили находящегося в зале украинского посла Михаила Выдойника.

«Когда я слышу от вас «не провоцировать» после 3,5 лет – это детский сад! Мы не можем ждать и реагировать только тогда, когда это необходимо. Русские просто смеются над вами! Когда они устраивают эти провокации и не видят реакции, они видят вашу слабость», – вещал укро-посол.

Однако данный истерический выпад не очень впечатлил финского командующего.