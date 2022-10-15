Детям погибших силовиков показали программу «Спасение на воде»

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На поисково-спасательной станции «Рублево» состоялись показательные выступления «Спасение на воде» для детей и членов семей сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга.

Мероприятие организовали благотворительный фонд «Защитник счастья», Департамент по делам гражданской обороны города Москвы и общественная организация «Внуки».

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Как отметил президент БФ «Защитник счастья» Александр Антоненко, подобные мероприятия проводятся уже не первый год и всегда вызывают неизменный интерес у детей и их родителей.

Мероприятие началось с выступлений спортсменов на гидрофлайборде. Зрители увидели прыжки, полеты над водой и другие зрелищные трюки. Далее сотрудники спасательной службы продемонстрировали, как проходит спасение утопающего.

В рамках показательных выступлений спасатели разыграли ситуацию, когда тонущего человека (роль исполнял профессиональный водолаз) спасает подплывший на катере спасатель.

В завершении программы детей ожидала увлекательная прогулка на катере.

«Я считаю, что такая программа – не только зрелищная, но и несёт большую практическую пользу, знакомит детей с навыками спасения на воде, и имеет важное профилактическое значение», – отметила глава общественной организации «Внуки» Татьяна Поп.