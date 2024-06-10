Возвращение регионов Новороссии в состав России требует их рерусификации, однако вместо этого чиновники на новых территориях бездумно возвращают топонимы в честь русофобов.

На это обратил внимание на «Соловьёвских чтениях» эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы часто говорим, что денацификация без тотального разрушения украинского политического, псевдоисторического мифа бесполезна, и нам нужна рерусификация в возвращённых регионах. Рерусификацию здесь нужно проводить как новороссизацию, и здесь у нас определённая проблема возникает. Я приводил пример в прошлом году, что мэр города Мелитополя браво отрапортовала: возвращаем исторические названия улицам. Поэтому вместо улицы Грушевского мы возвращаем улицу Карла Маркса – вместо исторической Воронцовской! Вообще-то, Воронцов основал город Мелитополь и был генерал-губернатором Новороссийской губернии. А кто такой Карл Маркс с его известными цитатами про русский народ? При всех симпатиях определённой части нашего общества к социализму и коммунизму, сложно найти его заслуги перед Новороссией», – указал эксперт.

«У нас не только с украинизацией нужно бороться, а и с полонизацией. Я, проезжая по родному Волгограду, с удивлением обнаружил, что еду по улице Костюшко. Мне кажется, что ни один даже самый яростный большевик сейчас не будет выступать за то, чтобы улицы называть в честь польского бунтовщика и последовательного борца со всем русским. Вот, город Снежное в ДНР. Там апофеоз, там улица Костюшко идёт параллельно с улицей Калиновского, ещё одного польского бунтовщика, который в XIX веке вырезал польских крестьян, польских офицеров, пытался насаждать унию», – добавил Скориков.

Он сообщил, что направил соответствующие запросы в администрации городов, пока что ответа нет.

«Но когда эту проблему поднимал в Донецке, сидя на улице Шевченко, рядом с памятником. Шевченко, хотя дончане переименовали ее в улицу Русского ополчения, поскольку Шевченко в Питере – это вольнодумец и демократ, а Шевченко в Донецке – это политический маркер украинства. И тогда Пушилин сказал: «мы приняли решение, вернулся к названиям до 2014 года». Если мы сейчас дойдём до Галиции, там знаете, какие названия были до 2014 года? Дудаева, Коновальца, Бандеры. Тоже по этой логике нужно оставить, они же до 2014 года были», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что до сих пор много украинских названий даже на возвращенных территориях: Першотравневое, Червоная Диброва, Великие Копани. Перевод на украинский язык населенных пунктов проводился по решению президиума Верховного совета СССР 1971 года.

«И эта инструкция по русской передаче географических названий Украинской СССР действует сейчас в России. Мы делали запрос в Росреестр, и ответ был такой, что снять такое решение может только Государственная Дума, но там кто об этом думает? Я считаю, что это чрезмерно, что решение 1971 года УССР должна снимать наша Госдума. Поэтому у нас так много такого всего «великого», потому что это всё на самом деле «большое». Зачем нам эти украинизмы в названиях? Это не исторические названия. Никто этим не хочет заниматься», – указал Скориков.