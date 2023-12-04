Деваться некуда: Европа решилась на массовую экстрадицию украинцев – эксперт

Любовь Смирнова.  
04.12.2023 17:29
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Евросоюз будет экстрадировать на Украину перебравшихся с начала СВО граждан для дальнейшей мобилизации, несмотря на первоначальные возражения со ссылкой на «права человека». Сейчас потребность в «живой силе» покрывают за счет сельских жителей – городских не трогают во избежание массовых акций протеста.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз будет экстрадировать на Украину перебравшихся с начала СВО граждан для дальнейшей мобилизации, несмотря...

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«Дефицит, безусловно, существует. Но они его быстро восполняют за счёт мелких населённых пунктов, которые находятся вокруг крупных городов. Днепропетровская область, Полтавская, Харьковская сегодня воюют, Ровенская, Винницкая. В крупных городах мобилизацию не ведут для того, чтобы не было каких-то потрясений, митингов и так далее. Хотя они давятся, душатся очень быстро.

И митинги эти, по всей вероятности, происходят из-за того, что где-то не выплачивали денежные средства. Людей кидают: муж погиб на войне, выплаты по нему задерживают, придумают какую-то бумажку принести. Коррупционная система в армии, да и вообще на Украине выстроена таким образом, чтобы до украинца там доходило вместо обещанных 100 руб всего 1 руб. Поэтому бунты конечно есть, они происходят, но их не показывают по телевизору, их глушат, чтобы не раздражать западных инвесторов. Или шантажировать Европу, что женщины выходят на улицы», – подчеркнул эксперт.

Педалирование потребностей фронта в новой живой силе и мобилизации студентов шло несколько месяцев, и вот уже сейчас Верховная Рада готовит законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы.

«Вот реалии сегодняшних дней – до студентов добрались. Сейчас они решают, как этот вопрос легализовать полностью в законной форме. Они решили вопрос по поводу мигрантов, которые убежали с территории Украины. Порядка 2,5 млн мужиков трудоспособных, умных, грамотных, которые поехали работать вместе с семьями с начала специальной военной операции в Европу.

По Польше этот вопрос уже договорен. Всех, кто там есть из трудоспособных, по всей вероятности будут экстрадировать. К этому тоже готовится Европа. Европа очень сильно напугана успехами российской армии, поэтому они будут идти на поводу у киевской хунты и делать всё для того, чтобы выполнить непосредственно задачу, которую ставит Америка», – считает Киселев.

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