«Деваться некуда»: США придётся отправить на публичный убой тысячи «Абрамсов» – Сапоньков

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В скором времени США придется поставлять на Украину танки из собственных запасов, поскольку потери в зоне СВО составляют, минимум, 50 танков в месяц.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военный волонтер и блогер Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Советский задел техники, на чём привыкли воевать те же самые украинские военнослужащие, потому что она известна, ремонтопригодна, на неё есть запчасти, по естественным причинам заканчивается. Поэтому, естественно, надо думать, как возместить сотни танков вместо выбывающий техники. Сейчас в месяц Украина теряет, как минимум, 50 танков, соответственно, в год – порядка 500. Для Запада это головная боль. Попытка летом вести в бой Leopard имела для производителя достаточно негативные последствия в виде падения акций. Сейчас Abrams тоже не пытались вводить в бой, но наши парни залетели в тыл, в «серую зону». Обнаружили там стоящий Abrams и уничтожили его», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, переход Украины на западное вооружение неизбежен, и если конфликт затянется, то это будет американская техника.

«Объективно, мы должны понимать, что Украина дальше полностью перейдёт на западное вооружение, и это будут какие-то западные танки. Пока непонятно, откуда взять такое количество вооружения, потому что только великий и могучий Советский союз мог наклепать такое количество танков, что после его распада десятки лет они используются, и два года СВО, в том числе. Остался один вариант – Америка, где собрано порядка 20 тысяч, и следующим логичным шагом для Америки является введение в бой машин американского производства. Потому что 500 танков в год Америка может выдать, но не факт, что они будут последней модификации. И вперемешку с хорошими машинами будет приходить металлолом. Но таким образом их количество будет восполняться», – заключил Сапоньков.