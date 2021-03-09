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09.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Деваться некуда»: Украина может вернуться к жесткому карантину

Новости Украины

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом Украина может возобновить жесткие карантинные меры.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доцент кафедры Киевского медицинского университета, торакальный хирург, пульмонолог Евгений Симонец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В некоторых регионах – по Закарпатью, по Тернополю, Черновцам, Ивано-Франковску, по Житомирской области – мы видим резкое увеличение заболеваемости. Если такими темпами это будет и дальше происходить, то, конечно, как бы нам этого не хотелось, скорее всего, будут введены такие (жесткие) ограничения.

Обращаясь к опыту европейских коллег, мы видим, что именно жесткие ограничения, все-таки, дают результат. Как быстро – уже другое дело. Насколько эффективно – зависит от наших органов надзора, как они будут разрешать открывать лишь для своих какие-то рестораны или другие заведения. Но если делать это профессионально, то это принесет результат», – надеется Евгений Симонец.

Таким образом, жесткий карантин вполне вероятен.

«Да. Если распространение будет таким же и число больных будет резко расти, то, конечно, карантин надо будет вводить снова», – считает врач.


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