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Девицы в коротких юбках показали неприличный жест в парламенте Украины
Социальные сети на Украине облетела фотография из кулуаров Верховной Рады, где изображены две девушки в коротких юбках. Заметив, что их снимают, девицы показывают фотографу неприличный жест – средний палец руки.
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Впоследствии выяснилось, что обе героини имеют корочки аккредитации от малоизвестных СМИ. Комментаторы не исключают, что, таким образом, дамы получили доступ в Раду, чтобы завести перспективные знакомства с обеспеченными депутатами.
«Ни текстов, ни интервью, ни новостей у этих «дам» явно нет и не будет никогда. А из-за такого контингента, уважение к нам также падает. По простой аналогии. Развелось просто в Раде разной швали», – возмущается парламентский журналист Анна Стешенко.
Реакция самих девушек на появление фотографии оказалась крайне болезненной – переходя на нецензурную лексику, они отвергают все обвинения и грозят оппонентам судом.
Метки: Верховная Рада
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