Девочка от «Слуг» и меджлисовец Умеров: избрано новое руководство украинской делегации в ПАСЕ

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Члены постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы избрали председателем делегации ВР в ПАСЕ 28-летнюю Елизавету Ясько, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

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“Выбрали Елизавету Ясько (СН) руководителем делегации Украины в ПАСЕ. Первым заместителем избрали Сергея Соболева (Батькивщина), заместителем Рустема Умерова (Голос)”, – написал Гончаренко.

По его словам, на главу делегации Украины в ПАСЕ претендовали 2 кандидата от одной фракции “Слуги народа” – Елизавета Ясько и Мария Мезенцева.

Ясько известна своей близостью к украинскому бизнесмену и пиарщику Геннадию Курочке, учредителю Украинского кризисного медиа-центра. Была одним из фронтменов несостоявшейся промайдановской партии “Европейская сотня”, является лектором в Украинском католическом университете и продюсером пропагандистского фильма “Крым: грязный секрет России”, в котором продвигается украинская версия крымских событий 2014 года.