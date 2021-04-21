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22.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Культура, Скандал
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Девочки-дизайнеры крымско-татарского театра накосячили, рекламируя Султан Амет-Хана


Пиарщики Крымско-татарского государственного драматического театра допустили серьезные ошибки, рекламируя свой спектакль «Амет Хан – небесный султан», премьера которого должна состояться 23 апреля в Севастополе.

На несостыковки обратила внимание севастопольская активистка, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Алена Майко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жаль, что традиция делать на «отвали» приживается. Короче, повесили по городу афиши. Зовут на спектакль про Амет-Хана Султана. Так-то дело хорошее, но найти бы художника и по рукам надавать. На место аметхановского истребителя назначили Як-9, на коем тот никогда не летал.

Да ещё влепили на афишу фото модельки с выпущенным шасси и остановленным винтом в облаке бурого дыма. А уж Мессером и вовсе назначили Спитфайр MkI. Не поленились его перекрасить и кресты влепить. Чего удивляться, что на 23 февраля американская техника на плакатах», – пишет Майко.

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