07.08.2019, Тернополь, Михаил Рябов
 
Галичина, Украина
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Девочки и Карпаты: В горах на Западной Украине иностранцам устроили эротический тур

Живущий на Западе фотограф Ян Маклайн, уроженец Тернополя, устроил в Карпатах на Западной Украине тур для иностранных фотографов, желающих запечатлеть обнаженных моделей.

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«Фотографы из Европы были в восторге от наших Карпат», – рассказал местный житель Юрий Соломченко, который стал очевидцем съемок и публиковал часть снимков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скрытая реклама секс-туризма?! Карпаты допродаём, еще можем предложить девчат», – комментирует фотографии Алексей Лом.

 

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