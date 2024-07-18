Девочки, не ругайтесь: Одесская политическая путана Гончаренко нарвалась на отпор

Бывшие члены ОПЗЖ вновь помогли режиму Владимира Зеленского, добавив недостающие голоса в Верховной раде для принятия решения о повышении налогов.

Взамен на такие услуги экс-«регионалов» не сажают за решетку, заявил в ходе заседания печально известный предатель Одессы Алексей Гончаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы уже с вами здесь можем создать межфракционное объединение «СИЗО» из депутатов, которые могли бы быть в СИЗО, но у нас тут с вами рядом ходят, голосуют, улыбаются.

Только что всей стране подняли акцизы на горючее, а, значит, цены на всё, абсолютно на всё. Как всегда, ОПЗЖ поддержало, все нормально, для того они не в СИЗО, для того они здесь, у них не отнимают мандаты», – вещал Гончаренко.