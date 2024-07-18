Девочки, не ругайтесь: Одесская политическая путана Гончаренко нарвалась на отпор

Вадим Москаленко.  
18.07.2024 23:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Бывшие члены ОПЗЖ вновь помогли режиму Владимира Зеленского, добавив недостающие голоса в Верховной раде для принятия решения о повышении налогов.

Взамен на такие услуги экс-«регионалов» не сажают за решетку, заявил в ходе заседания печально известный предатель Одессы Алексей Гончаренко.

Бывшие члены ОПЗЖ вновь помогли режиму Владимира Зеленского, добавив недостающие голоса в Верховной раде...

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«Мы уже с вами здесь можем создать межфракционное объединение «СИЗО» из депутатов, которые могли бы быть в СИЗО, но у нас тут с вами рядом ходят, голосуют, улыбаются.

Только что всей стране подняли акцизы на горючее, а, значит, цены на всё, абсолютно на всё. Как всегда, ОПЗЖ поддержало, все нормально, для того они не в СИЗО, для того они здесь, у них не отнимают мандаты», – вещал Гончаренко.

Одного из перечисленных депутатов Александра Юрченко взбесили наезды, и он напомнил, как сам Гончаренко был членом партии Януковича.

«Пока предатели, которые целовали руки Януковичу, делали фракции «За Януковича», лоббировали Русский мир, русский язык, будут в парламенте, до тех пор сюда будет лезть московский враг. Они лезут именно потому, что такие, как Гончаренко, много лет лоббировали русский язык и Русский мир на Украине», – огрызался Юрченко.

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