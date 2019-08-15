Девушку, подавшую в суд на Лукашенко, использовали втемную

15.08.2019, Москва, Елена Острякова

Суд Ленинского района Минска отказал в рассмотрении иска 20-летней студентки к президенту Белоруссии.

Об этом сообщает агентство Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Девушка пыталась оспорить дату парламентских выборов, которые президент назначил на 17 ноября. По ее мнению, это сокращает срок полномочий Палаты представителей на 10 месяцев.

«Поскольку Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд с жалобой по вопросам подготовки и проведения выборов, а, кроме того, обжалуемое решение должностного лица носит нормативный характер, суд считает, что в возбуждении гражданского дела следует отказать ввиду неподведомственности», – говорится в ответе суда.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина расценила как «стеб».

«Она же сама говорит, что это перформанс. Как говорит молодежь, это стеб», – сказал Ермошина.

Между тем, как стало ясно из многочисленных публикаций в оппозиционных СМИ, девушка, которая скрывает свою фамилию и представляется Елизаветой, действовала не самостоятельно. Ей помогали.

«Это я, парень-юрист, который написал эту жалобу, и соавтор канала (телеграм — ред) «Выборы. Беларусь». С юристом я никогда не встречалась лично. Не думаю, что он с какой-то организацией связан, но мы переписываемся где-то полгода», – сказала Елизавета в интервью белорусской службе «Радио Свобода».