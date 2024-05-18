Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Раду Никулицэ.  
18.05.2024 23:32
  (Мск) , Яссы
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Дзен, ЕС, ЛГБТ


Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия) не подписали декларацию о поддержке сообщества половых извращенцев LGBTIQ+ (запрещённого в РФ), которую представила государствам-членам Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает flux24.ro.

Заявление было подготовлено по случаю так называемого Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, который в «свободном мире» отмечался ежегодно 17 мая.

Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия)...

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В декларации подписавшие государства обязуются реализовать национальные стратегии в пользу извращенцев и принять меры по назначению нового комиссара по вопросам равенства в Европейской комиссии по итогам выборов в Европарламент, которые пройдут 9 июня.

Кроме того, подписанты просят Комиссию продолжить и реализовать новую стратегию защиты прав экстремистского сообщества LGBTIQ+ в следующем законодательном органе, выделить достаточные ресурсы и сотрудничать с гражданским обществом.

В ходе встречи государственный секретарь Бельгии по вопросам гендерного равенства Мари-Коллин Леруа подчеркнула, что председательство Бельгии в Совете ЕС решило поставить тему прав ЛГБТ-извращенцев в центр повестки дня Евросоюза.

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