Девять из десяти оставшихся у Украины боевых самолётов гниют без ремонта из-за разрыва с Россией

26.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина за годы самостийности потеряла свою школу военных летчиков, а вместе с ней и авиапарк – начиная от вертолетов, заканчивая транспортными самолетами.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В свое время после Союза у нас была одна из самых мощных авиационных группировок в Европе. Так вот, мы продали, просто продали 141 вертолет Ми-24, боевой, около ста Л-39, это те самолеты, на которых должны летать курсанты. Продавали Су-24, Су-27 – я их сам возил на «Руслане».

И сейчас то, что у нас осталось, если так разобраться, остался один боевой полк смешанный – Су-27 эскадрилья где-то, Су-25, Су-24 и МиГ-29. Все это старые советские самолеты, а вы же понимаете, что самолет – это как большой город, там каждый день что-то умирает, какой-то прибор выходит из строя, выходят регламенты. Все это нужно менять, а менять нечем.

А залазить туда, менять своими силами в Одессе, во Львове мы не имеем права, потому что любую кнопку, любую заклепку, – имеет право дать разрешение на ее замену только генеральный конструктор или директор завода-изготовителя.

У нас этого нет, поэтому мы сами начинаем что-то выдумывать, модернизировать. Ну, хорошо, что пока дошли только до покраски и такое – GPS ставим. Но в комплекс авиационный мы не имеем права залазить, потому что он не будет работать.

Все это стареет, брать негде и дорого, с Россией концы оборваны. Поэтому из десяти самолетов один стоит… остальные уже будут гнить.

Поэтому боевая авиация, тем более транспортная, – у нас в 95-м году было 184 Ил-76, осталось три. Три, остальные в Африке стоят, благодаря нашим великим руководителям, которые сдали их в аренду коммерсантам. Вся Африка забита нашими самолётами, которые стоят, обгаженные воробьями. Училища нет практически… Школа потеряна. Потеряна школа подготовки боевых летчиков», – заявил Лиходид, комментируя крушение Ан-26 под Харьковом.