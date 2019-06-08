Деятельность ВТБ на Украине уже невозможна, но в Крыму его все равно нет

08.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Все активы банка «ВТБ» на Украине арестованы, дальнейшая деятельность невозможна, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» председатель правления финучреждения Андрей Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас взаимодействие на сегодня только через юристов, потому что действия украинских властей, которые по иску господина Коломойского против РФ, кстати, не против банка, арестовали наши активы там во обеспечение иска к РФ, сделав невозможной нашу дальнейшую деятельность.

Поэтому банк, на сегодня, прекратил свою деятельность, существует комиссия, сегодня у банка есть активы, которых достаточно, если их честно реализуют, чтобы покрыть те обязательства, которые у банка ещё остались, они очень большие перед вкладчиками, перед компаниями.

Поэтому достаточно активов, которые уже не мы продаём, а продают соответствующие органы украинские, которые должны расплатиться со всеми украинскими гражданами, украинскими компаниями.

Вот, собственно, и всё, поэтому наши юристы следят за этим процессом, но у нас больше нет взаимоотношений с Украиной, это была воля украинских властей, они постоянно говорили о том, что им не нужны российские банки на Украине и, в общем-то, к этому результату мы и пришли», – рассказал Костин.

Ранее Костин заявлял, что ВТБ не планирует начинать работу в Крыму из-за угрозы западных санкций.

«Мне часто приходится отвечать на вопрос, почему ВТБ не идет работать в Крым. Вынужден отвечать, что такой шаг неизбежно приведет к попаданию в категорию так называемых «расширенных санкций». В отличие от секторальных, действующих сегодня в отношении ВТБ и еще более 230 российских компаний разных отраслей, расширенные санкции предусматривают заморозку активов организации, находящейся на территории США – то есть, любой долларовый счет. Невозможность работать с основными расчетными системами, а, значит, по сути, приостановку любой банковской деятельности международных и других валютных расчетов», – сказал Костин, выступая перед сенаторами в Совете Федерации.