Дезертиров, бежавших из ВСУ, никто не ищет – офицер украинской армии

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Украинские мужчины, которых поймали на улице и силой мобилизовали, пытаются сбежать еще на этапе попадания в учебные центры или сразу после отправки в войска.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человека мобилизовали с улицы. Он шел-шел по улице. Бусик: «Стоять». Повестку в зубы – через два дня ты в учебном центре. Человеку не дали даже попрощаться с семьей, обнять отца, мать, жену, ребенка. Нет, все, ТЦК свою задачу выполнил, галочку поставили: «Мы – молодцы, мы – красавчики, а теперь вы разбирайтесь». И этот парень приходит в учебный центр и при первом же удобном случае он просто уходит в СЗЧ [самовольное оставление части]. Если ему даже не удалось это сделать в учебном центре, он это делает из воинской части. То есть попал в батальон, бригаду – фить и смылся. Я вам скажу честно, их почти никто не ищет. Знают, где живет, адрес – нет, забыли, закрыли, зачем эта головная боль и так далее», – заявил Петров.