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После 2014 года большинство военнослужащих ВСУ не хотели даже допускать войну с Россией, поэтому странам западного блока пришлось отряжать на Украину специальных офицеров.

Об этом в эфире интернет-канала «PhilippeBuffon» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работал на Украине. Потому что в 2014 году, после Майдана, в украинской армии были проблемы: украинские солдаты не хотели, чтобы их использовали против их русскоязычных братьев», – скзаал полковник.

По его словам, он увидел в ВСУ реальные проблемы с дисциплиной, коррупцией и так далее.

«Не говоря уже о дезертирстве, которое достигло драматического уровня. И поэтому Украина обратилась к НАТО с просьбой прийти, и помочь им с восстановлением вооружённых сил. И мы получили эту задачу от НАТО и обучали кадры», – рассказал Бод.