«Дезертиры, мародёры, алкаши» – ВСУшник вспоминает рейд в Курскую область

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Попытка набега ВСУ на Курскую область не достигла запланированных результатов, потому что изначально была плохо организована.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил участвовавший в курской рейде боевик ВСУ Юрий Винников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первым звоночком для меня стало, когда в СОЧ [самовольное оставление части] ушли опытные бойцы, экипажи боевых машин, 10 человек. Им эта идея очень не понравилась, и они там дней за пять просто ушли, и на их место поставили не очень опытных ребят. Они мотивировали, мол не хотят идти захватывать чужую территорию. Вторым звоночком стало то, что ушел перед самым выездом, мы уже сидели в машине, с нами сидел молодой парень, которого поставили руководить нашей ротой, командир которой накануне ушёл лечиться. И вот, 15 минут до выезда, этот парниша что-то ходит, заносит в машину свои вещи, рюкзак, винтовку и говорит «я сейчас приду». И его нет 15 минут, замкомбата говорит: ну ладно, поехали», – вспоминал Винников.

Дальше у ВСУ тоже всё пошло не по плану: из-за плохой разведки они сначала заблудились, потом столкнулись с сильным сопротивлением. БТР, на котором ехал Винников, перевернулась на обочине, его пришлось бросить, а потом всё разграбили свои же «побратимы».

«Кто-то потом весь этот БТР смародёрил, и не признался. Там, по идее, были уже наши, но его просто разворовали. Разворовали и не признались. Потом мы доехали до нужной точки, и стояли там несколько дней, ждали, когда нам пришлют наводчика с водителем. Прислали парней, которым сказали, что вы машину просто перегоните, и поедете домой. То есть, затея вообще такая, что мы должны были быстренько зайти как можно дальше вглубь Курской области», – добавил ВСУшник.

Также он пожаловался на некачественный личный состав – 55-летних штурмовиков и водителей-алкоголиков.