05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Дежавю: Савченко снова голодает и требует открыть ей счет в банке

Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, объявила сухую голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Савченко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сообщении отмечается, что “следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата Надежду Савченко, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в Президенты Украины”.


“В связи с этим, Надежда Савченко … объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства”, – говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть