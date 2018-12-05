Дежавю: Савченко снова голодает и требует открыть ей счет в банке

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, объявила сухую голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Савченко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сообщении отмечается, что “следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата Надежду Савченко, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в Президенты Украины”.



“В связи с этим, Надежда Савченко … объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства”, – говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.