16.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина

ДФС под огнём ВСУ: второй день сотрудники не могут покинуть станцию


Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ второй день подряд не может осуществиться пересменка рабочей смены ДФС.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с 10:00 украинские силовики ведут обстрел района, прилегающего к станции с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь по направлению населенный пункт Авдеевка – Минеральное продолжается уже около трех часов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ни МЧС ДНР, ни персонал, ни СММ ОБСЕ не могут проехать к станции. В итоге миссия ОБСЕ отказывается осуществлять дальнейший мониторинг ротации сотрудников ДФС, ссылаясь на нарушение режима тишины.

«На станции третьи сутки подряд продолжает работать одна смена. Люди вынуждены оставаться на рабочих местах без отдыха и продовольствия», – заявили в ведомстве.

Добавим, что только к часу дня колонна из служебных машин, в одной из которых хлор, выдвинулась на станцию при мониторинге СММ ОБСЕ

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