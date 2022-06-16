Диалектика «оптимизма». Одержимость украинством сильнее инстинкта самосохранения

Новости Украины

Похоже, у украинских социологов входит в привычку игнорирование жителей юга и востока страны. Подтверждают это мнение и недавно обнародованные киевским центром «Деминициативы» имени Илька Кучерова итоги исследования под названием «Самочувствие украинцев во время войны: эмоции, ожидания, личный опыт – опрос в западных и центральных регионах».

Показательно, что в данном случае сужение территориальной базы опроса вынесли непосредственно в заголовок, то есть, даже не пытаются выдать за мнение всей Украины в ее прежних – пока еще формально нынешних границах.

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То, что опрос с такими параметрами уже шестой или седьмой по счету – официально закрывает популярные некогда у свидомой пропаганды темы про «Схид и Захид разом» и «Одна страна – два языка», наглядной визуализацией которых было усеяно публичное пространство украинских городов в первый год после второго майдана.

Теперь на тех же местах плакаты с иным содержанием – где русских открытым текстом и, не стесняясь, посылают на**уй вслед за их военным кораблем и отмененной культурой. Да и какая к бесу культура, если нецензурную брань теперь рассылают своим клиентам даже украинские банки.

Послушаем одну такую историю из соцсети. Пишет канадская украинка:

«И снова об Ощадбанке. Это сайт Ощада при выборе на сайте русского языка. Полное неуважение к русскоязычным пенсионерам, которых среди клиентов этого учреждения миллионы. Впрочем, Ощад и уважение – это из разных смысловых категорий. Свинство – это норма жизни в свинарнике».

Что хуже всего – люди привыкают к этой новой норме жизни, начиная воспринимать ее как нечто естественное. К тому же, утомившееся от ставшей повседневной рутиной войны население сознательно и подсознательно закрывается от потенциально тяжелых и неприятных тем. Люди, имеющие массу френдов в соцсетях с подконтрольных Киеву территорий заметили, что уже где-то месяца два абсолютное большинство активных в соцсетях украинцев пишут исключительно о неполитических вещах – о погоде, зарубежных звездах, котиках, на какие-то отвлеченные темы – только не о том, что происходит здесь и сейчас.

Незнание реальной ситуации на фронтах порождает не только завышенные ожидания скорого окончания войны, но и неоправданный в таких обстоятельствах оптимизм относительно ближайшего будущего. В то, что ситуация будет улучшаться, верят аж 76% украинцев, притом что год назад оптимистов было в шесть раз меньше – всего 13 %.

Социологи отмечают, что ответы достаточно однородны по региональному распределению – все западные и центральные регионы верят в лучшее будущее Украины. Что интересно, оптимизм в отношении судьбы Украины в целом уживается в людях с пессимизмом в отношении своего личного будущего.

И это лишь на первый взгляд выглядит как противоречие. Диалектика украинского оптимизма такова, что где-то на периферии сознания все же шевелится червячок сомнения, а сомнение порождает не только надежду, но и страх. Вот и выходит, что эмоциональный фон среднего украинца во время войны – это неустойчивые качели, балансирующие между надеждой и тревогой. Абсолютное большинство опрошенных выразили тревогу за будущее, а 17% не просто тревогу, но – страх.

«Когда респонденты думают о своем будущем или будущем страны, надежду испытывает 51% респондентов в мыслях о своем будущем и 61% – в мыслях о будущем Украины. Тревога характерна почти для одинаковой доли – 50% в размышлениях о своем будущем, но меньше по отношению к Украине – 46,5%», – отмечают авторы исследования.

Крайняя точка зрения на полюсе тревожности – это нарастание ощущения тупиковости происходящего. Впрочем, такое мнение пока что не доминирует. Если тупик «скорее чувствуют» 24% участников, то «скорее не чувствуют» 67,5%.

Неудивительно, что в западных регионах настроение «пора валить» не является массовым. Все кто хотел и имел такую возможность, уже давно свалили, а среди оставшихся – на чемоданах сидят лишь 5 %.

Зато существенно влияет на тревожность схлопывание экономики. 20% опрошенных в безопасных регионах центра и запада уже потеряли работу или доход, при этом 10,5% пока не нашли другую, 3% формально работают, но не получают зарплату, и только 11% имеют достаточные сбережения чтобы прожить на них более полугода. Еще у 9% имеющихся сбережений хватит всего на неделю.

«В целом респонденты немного более уверены в своих эмоциях по отношению к государству, чем к своему личному будущему», – констатируют социологи.

Еще одна эмоция, значения которой зашкаливают у украинцев – это гнев. «Эмоция гнева широко распространена среди респондентов. 46% респондентов скорее испытывали гнев по состоянию на момент опроса и примерно столько же – скорее нет. Остальные затрудняются с ответом», – отмечают исследователи.

Важно понимать, что гнев является хорошим строительным материалом для антироссийской пропаганды и расчеловечивания не только русских солдат, но и вообще всех русских. Отсюда – получивший широкое распространение нарратив о том, что «хороших русских не бывает». Под влияние такого мнения попадают даже те, кто раньше был спокойно или даже лояльно настроен в отношении России. Теперь же эти люди зачастую демонстративно большие русофобы, нежели те, кто и раньше выражал такие взгляды.

И дело тут не только в боязни нарваться на неприятности от «избушки». Тут я говорю именно о ранее политически неактивных обывателях, внезапно обнаруживших в себе неприятие России, а не о националистически заряженных и гиперактивных пропагандистах, «волонтерах» и прочих «патриотах». Которые, как раз, в выражениях теперь вообще не стеснены и отлично проводят сетевое время за выстраиванием стратегий победы над Россией после получения очередной порции джавелинов.

Подытоживая, приходится констатировать, что анестезийный потенциал украинской пропаганды и ее текущая плотность пока что достаточны для поддержания инерции, обеспечивающей определенную внутреннюю стабильность Украины. Забиваемые белым шумом о перемогах на час – альтернативные точки зрения на неудобные темы к массовому потребителю пока что не доходят.

Ожидать какого-то перелома в массовых настроениях в обозримой перспективе не приходится. Изменить эту ситуацию способно только резкое и наглядное изменение положения на фронтах с быстрым их обрушением и продвижением союзных сил вглубь подконтрольной киевскому режиму территории.

Но текущая динамика продвижения русских войск не позволяет пока что делать такие прогнозы. Надежды же на то, что настроения украинцев изменятся сами собой, по щучьему велению или под воздействием общего ухудшения жизни ближе к зиме – это иллюзии того же рода, которые подпитывали разнообразные провалившиеся «хитрые планы» эпохи минских соглашений.