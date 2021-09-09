Диана Кади: Экстремистов всего несколько человек, а страдает весь крымско-татарский народ

09.09.2021 16:31 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В Москве состоялась премьера фильма «Керчек» («Правда») крымско-татарской общественницы Дианы Кади, которая выступила режиссером картины. Как рассказала Кади «ПолитНавигатору», фильм посвящен представителям ее народа, его обычаям, творчеству и быту. Он является аполитичным, но появился весьма кстати – в тот момент, когда в Киеве снова пытаются разыграть крымско-татарскую карту и поднять тему полуострова на международный уровень.

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Диана Кади (Д.К): «Керчек» — это этнографический фильм-визитка, рассказывающий о крымско-татарском народе. Говорят о нём представители творческой и научной интеллигенции, общественные деятели и простые люди. Картина абсолютно аполитична, но для меня было важно показать достойных крымских татар, чтобы у жителей России было правильное представление о моём этносе. Многие, когда я говорю о своей национальности, вспоминают, как любят чак-чак и как хорошо в Казани, даже не подозревая, что это совершенно разные народы. Поэтому знакомство с культурой, бытом и традициями крымско-татарского народа тоже являлось целью.

«ПолитНавигатор» (ПН): Недавно в Киеве прошел так называемый саммит «Крымская платформа», который по задумке украинской власти должен заложить основу для «возвращения полуострова». Как вы оцениваете его итоги, как крымские татары восприняли это мероприятие?

Д.К: Киев может «закладывать» всё что угодно, продолжая заниматься имитацией бурной деятельности. На принадлежность Крыма это никак не влияет. Думаю, крымские татары, как и остальные крымчане, безразличны к очередному мероприятию-пустышке.

ПН: В день проведения «Крымской платформы» произошла диверсия на газопроводе в селе Перевальное. ФСБ сообщает, что осуществили ее сторонники запрещенного меджлиса по заданию ГУР Минобороны Украины. Как вы оцениваете тот факт, что украинская власть руками крымских татар пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове?

Д.К: Очевидно, что выбирали исполнителей диверсии по национальному признаку. Крымских татар в который раз используют. И для меня странно, почему некоторые из них этого не понимают. Это уже не первый случай, когда для подрывной деятельности используют крымских татар, чтобы потом, когда их справедливо задержат, выставлять это как репрессии против народа. Мол, посмотрите, крымских татар снова притесняет кровавый режим. Украинцев не нашлось для этого? Русофобов украинского происхождения как собак нерезаных, но они берут татар.

ПН: Как вы считаете, является ли запрещенный в России меджлис действительным сторонником украинской власти? Ведь из истории мы знаем, что союзы казаков с Крымским ханством были, мягко говоря, недолгими и ситуативными.

Д.К: Меджлис, может, и является. Но к крымским татарам данная организация больше не имеет никакого отношения. Причём ничего против существования организации, которая бы предоставляла интересы крымских татар, я не имею. Другой вопрос, что из-за преступных действий бывших лидеров меджлиса, она дискредитирована. Надо создавать альтернативу.

ПН: Руководство Меджлиса сегодня выступает в защиту арестованных и осужденных в Крыму сторонников террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», при этом еще в украинское время эти группировки конкурировали, а их отношения вряд ли можно было назвать дружественными. Почему сегодня так происходит, зачем меджлис оправдывает экстремистов?

Д.К: Надо понимать, что меджлис в том виде, в котором есть сейчас, сам экстремистский. Поэтому ничего удивительного в сотрудничестве с другими «коллегами по цеху» — нет. Да и не стоит, на мой взгляд, рассматривать меджлис, как независимый орган. Всё его руководство делает то, что говорят в Киеве. Тренд на фашизм, экстремизм и пр. — государственная политика нынешней Украины. Поэтому украинские татары не сильно отличаются от своих нанимателей.

ПН: Накануне Дня независимости украинская социологическая служба «InfoSapiens» провела телефонный опрос крымчан, и оказалось, что 79% жителей Крыма считают, что Россия идёт в правильном направлении, 89% поддерживают референдум по присоединению к России, 78% – положительно отзываются о своём президенте Владимире Путине. В то же время 83% жителей Крыма не поддерживают вступление Украины в ЕС и негативно относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. При этом, эти результаты не стали объявлять публично в украинском информационном поле. Как считаете, почему, являются ли такие данные объективными?

Д.К: Если опросы не стали активно освещать в СМИ, значит, их можно считать объективными.

ПН: Каково реальное положение крымских татар сегодня? Стала ли их жизнь после воссоединения с Россией улучшаться?

Д.К: Мне не нравится, когда крымских татар выделяют на фоне остальных жителей полуострова. Это опасная тенденция. Все равны: и улучшения после воссоединения с Россией чувствуют все крымчане. Не без минусов, но это дело времени, думаю. Всегда будут люди, которые чем-то недовольны.

ПН: Правда ли, что среди крымско-татарского населения высок процент протестных настроений и недовольства, как об этом заявляют в Киеве?

Д.К: Откровенная ложь. Просто даже несколько случаев, всплывающих в СМИ, сказываются на репутации народа. Их всего несколько человек, а страдает весь народ. Возвращаясь к фильму, это, пожалуй, основная причина его появления — затмить достойными и талантливыми крымскими татарами тех нескольких Иуд, порочащих честь всего народа.