Диаспору крымских татар в Турции обвинили в раскачке протестов в Крыму

Новости Украины

Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обвинил советника главы Крыма Эрвина Мусаева в связях со Всемирной диаспорой крымских татар, базирующимся в Турции.

Умеров находится под следствием после избиения Мусаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Некоторое время Умеров был задержан, но выйдя на свободу решил через свои социальные сети изобличать крымских татар, ведущих подрывную деятельность в российском Крыму. Первым, как и следовало ожидать, стал его визави Мусаев. В начале Умеров поведал о родственных связях Мусаева с крымскими татарами, которые сбежали на Украину и продолжают вести там антироссийскую деятельность.

Теперь Умеров привел скрин-копии свидетельств связи Мусаева с турецкими организациями, которые, по утверждению общественника, контролируются спецслужбами и проводят митинги против российского Крыма.

«В Турции не мало крымских татар, которые давно сбежали со своей родины, обосновались в более тёплых и приятных местах и оттуда пытаюсь учить крымских татар российского Крыма, как нам проживать, – рассказал Умеров в видеоповествовании. – Двое активных деятелей из Турции, которые представляют организации крымских татар, это руководитель дернеков (общества) крымских татар Шевкет Ондуч и Мустафа Сарыкамыш, который является руководителем Всемирной диаспоры крымских татар. Это граждане Турции, которые плотно работают из-под турецких спецслужб, имеют очень тесные контакты с запрещённой в России организации меджлис. Их откровенная антироссийская деятельность не скрывается, и на протяжении 8 лет после возращения Крыма в состав Российской Федерации они активничают с Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым. Шевкет Ондуч, к примеру, неоднократно посещал границу Украины и Крыма во время организации там транспортной, продуктовой и энергетической блокад, писал оттуда воодушевляющие слова, давал инструкции, поддерживал связь в Турции и использовал в своих целях. Мустафа Сарыкамыш очень часто участвует в Турции в антироссийских митингах, некоторые из них они инициируют сами, не скрывают своих тесных связей с экстремистами Хизб-ут-Тахрир (экстремистская организация), передаче им материальной помощи».

По словам Умерова, турецкие организации поддерживают крымских татар в российском Крыму материально – подарками, гуманитарной помощью, а после объявления мобилизации, они помогают уклоняющимся от призыва в армию осесть в Турции. А советник главы Республики Крым Мусаев раздает в Российском Крыму помощь от антироссийских структур и меценатов из Турции.

«У меня вопрос к спецслужбам Российской Федерации российского Крыма: неужели данное тесное сотрудничество экстремистов спецслужб в Турции вижу только я? Неужели в глаза никому не бросается откровенный саботаж и попытка и дальше держать в качестве протестной массы крымских татар в российском Крыму, создавая угрозы мирному небу над полуостровом? Отдельно хочу обратиться к тем людям: все ваши страницы в социальных сетях давно уже зафиксированы, сделаны скриншоты, видеозаписи – и закреплены нотариально. Если вы сейчас начнёте закрывать свои страницы, упорно их чистить, спешу вас обрадовать – вы опоздали. И чтобы вы не сомневались, победа будет за нами», – заключил Умеров.

Потасовка советника главы Крыма Эрвина Мусаева и руководителя национальной автономии крымско-татарского народа Эйваза Умерова произошла 3 октября. Мусаев написал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 – «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Умерову грозит до 3 лет лишения свободы.

Мусаев настаивает, что причин для потасовки не было. Они с Умеровым соседи, и выйдя из своего двора, он увидел соседскую машину. Решил присмотреться, что не понравилось хозяину авто и тот накинулся с кулаками. По еще одной из версий, до потасовки была словестная перепалка, суть которой Мусаев не раскрывает.

По словам Умерова, он не смог сдержаться после слов «скоро наши вернутся, и тебе и твоим детям мы поотрезаем головы». По версии Умерова, Мусаев поддерживает связь со своим дядей – беглым вице-премьером правительства Крыма, организатором продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым. К тому же, родная младшая сестра Мусаева, проживающая в Киеве, замужем за нацистом, который является действующим солдатом национального формирования «Торнадо» на Украине. А сама младшая сестра является участницей теробороны Киева.