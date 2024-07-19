Диаспоры не должны стоять над законом – волонтер

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В определенной среде в России распространяется и укореняется идея о том, что ряд граждан могут чувствовать себя уверенней по отношению к закону – по принципу принадлежности к определенным регионам и этносам.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас слишком сильно увеличилось влияние различных диаспор, землячеств, региональных групп, которые стали диктовать – и в регионах, и федеральному центру. Доходило до того, что главы отдельных республик начали публично оппонировать главе Следственного комитета, когда он заговорил о мигрантах и угрозе радикальных религиозных течений. Нам нужна сплошная законность. Этнические группы не должны чувствовать себя над законом. Все должны жить в едином правовом пространстве», – сказал Живов.

Он также считает, что нужно прекратить практику, когда дела представителей определенных национальностей попадают только в суды их «материнских» республик, хотя преступления они совершают по всей стране.