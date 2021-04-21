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21.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Диверсии, Запад, Культура, Образование, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, русофобия, Скандал
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«Дичайшая русофобия»: в белорусских вузах «замы по идеологии» ишачат на фонды Сороса


Вузы Белоруссии проводят отборы студентов, чтобы в рамках культурного сотрудничества с ЕС, США и Канадой подвергать молодёжные мозги антироссийской идеологической и мировоззренческой прокачке.

Об этом по видеосвязи из Минска в ходе пресс-конференции заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно опасна деятельность фонда Сороса и вообще западных фондов, потому что – они влезли в стратегическую сферу. Так вот, что они делают с высшим образованием Белоруссии: через своих эмиссаров, через так называемые созданные отделы по идеологии (в Республике Беларусь сохранился институт отдела идеологии, у нас в каждом государственном учреждении работает зам по идеологии, есть такая должность, хотя идеология запрещена статьей 4 конституции РБ).

И, соответственно, через деканов, через кураторов групп выясняется, какие студенты наиболее преуспевают в знании предметов. Устраивается что-то наподобие конкурса и каким-то чудесным образом этот конкурс выигрывают определенные группы людей, которые ранее были отфильтрованы.

Они вывозятся по методу «культурного сотрудничества» в Польшу, Германию, Канаду, США, где естественно, помимо студенческого образования они получают хорошую идеологическую и мировоззренческую прокачку», – рассказал белорусский общественник.

«Цель-то, какая? Цель такая, что по возвращении они рассказывают о прекрасной жизни там, где они побывали, и что вся проблема у нас в том, что у нас есть такая агрессивная Россия – нацистская, фашистская, как только ни называют. Я сам эти эпитеты слышал, приходил в ужас», – добавил Андрей Иванов.


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