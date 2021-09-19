Дичайшее лицемерие сытой оппозиции

19.09.2021 22:08 (Мск), Москва, Платон Беседин

Посмотрел речь коллеги Дмитрия Глуховского на вручении премии «Человек года» от журнала GQ. Дмитрий стал «Автором года». Смело называю его коллегой. Вот Лимонова таковым бы назвать не смог. Потому что где я, а где Лимонов? Масштаб не тот. А тут… всё понятно.

И вот я посмотрел речь, и задался вопросом: они – такие, как Глуховский – верят в то, во что говорят? Ведь если просто бла-бла-бла, то это одно, а если действительно уверовали, то это совсем другое – печальное.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вот стоит холёный Дмитрий рядом с не менее холёным Ургантом и рассказывает, как стало жить тяжело. Повсюду зажимают, давят, жизни не дают. Вспоминает Дмитрий Оруэлла «1984» – настолько глупый человек Глуховский, что думает, будто роман этот написан о России, хотя написан он о совсем иной системе. Да и прав на выходе оказался не Оруэлл, а Хаксли с его «раб должен быть доволен своим рабством». Но Дмитрий не останавливается – и рассказывает о застенках.

Брр! Так и хочется заорать: «У тебя совести нет?». Но к чему орать, если вопрос этот предельно риторический. Глуховский не только глуп, но и лицемерен. Знает ли он биографию Андрея Платонова, к примеру? Или Варлама Шаламова? Да того же Лимонова! Просто эти люди реально страдали за свои убеждения: сидели в тюрьмах, нищенствовали, их не публиковали.

Глуховского же «паршивое государство», этот треклятый Мордор кормит сытно. Издаёт, возит по выставкам, назначает автором «Тотального диктанта». Как так получается? Что это за проклятое государство, которое кормит тех, кто его кусает? Что это за оппозиционный писатель, который кушает с рук тех, кого якобы так ненавидит? Всё это дичайшее лицемерие сытых людей. Они заврались настолько, что сами поверили в свою ложь. Им хватает совести лгать о каких-то муках, будучи в абсолютном шоколаде.

Более того, они даже ухитряются звать детей на баррикады. На это намекнул Глуховский. Да, да, идите, чего уж там, пока сам Дмитрий будет кататься по выставкам и писать сценарии к сериалам, столуясь на государственные деньги. Какое-то инфернальное зазеркалье, честное слово! Когда тусуются холёные морды и рассказывают о том, как им страшно жить.

Что сказал бы на это Шаламов, будучи жив? Что сказал бы Лимонов? Да просто плюнули бы в лощёные физиономии. И только. Плюнули в рыла этих бесстыдных буржуа, лицемерных настолько, что уже перестали изрекать хоть что-то правдивое. И ведь верят, реально верят в свою пропагандистскую ересь. М-да. Революционером быть легко и приятно, когда тебя вкусно кормит то место, где ты собирался устроить революцию.