Дичайший коронамайдан Монтян объяснила искореженной психикой и вековым отрицательным отбором

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

Если бы президент Украины Владимир Зеленский был умнее или хотя бы имел добросовестных советников, то он бы не допустил такого скандала, как нападения в Новых Санжарах местных жителей на граждан Украины, эвакуированных из Китая.

Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зельца, конечно, подставили. У него есть целая куча резиденций. Если бы у него было хоть немножко мозгов, он бы в какие-нибудь «Синегоры» или в какую-то еще резиденцию загнал бы этих людей «на передержку», или ещё куда-нибудь в Кончу-Заспу», – сказала Монтян.

Такое поведение жителей окрестностей Новых Санжар объясняется тем, что усилиями экс-губернатора Львовской области Олега Синютки и некоторых депутатов националистического толка велась кампания по раздуванию паники чтобы не допустить размещение эвакуированных во Львовской области. По мнению Монтян, кампанию вели люди психически нездоровые.

«Народ с искореженной психикой случается абсолютно везде, а среди рагулья их более высокий процент потому что там много веков был отрицательный отбор, что же тут поделаешь», – считает юрист.

При этом она добавила, что некоторые жители Западной Украины стыдятся своих земляков.

«Я сегодня разговаривала с человеком из Тернопольской области, он был полон стыда за своих земляков. Говорит: представляешь, как я живу среди этих людей? Я говорю, что не представляю. Это страшно», – резюмировала Монтян.