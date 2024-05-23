Диджей из Киева выпустил нецензурный клип на День потери легитимности Зеленского

Михаил Рябов.  
23.05.2024 22:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Война, Дзен, Колониальная демократия, Украина


Диджей из Киева, скрывающийся под псевдонимом Tovarisch Zaichik, опубликовал композицию, посвященную утрате легитимного президентского статуса Владимиром Зеленским.

Песня – горькая сатира на реалии современной Украины, содержит нецензурные выражения, поэтому перед прослушиванием настоятельно рекомендуется убрать детей от экранов.


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«Прилетит Боря Джонсон в голубом вертолёте и бесплатно в Лан-Дон увезёт. Если что-то не выйдет, и нас Путин отп***ит, я ***бусь, а народ пусть сосёт», – так автор описывает решение Зеленского по наущению экс-премьера Великобритании отказаться от достигнутых компромиссов с Россией, что впоследствии привело к гибели сотен тысяч людей в кровавой мясорубке войны.

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