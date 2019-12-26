26.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Дикая конструкция»: в транзитном контракте с Россией «европейские правила» даже не ночевали – эксперт

Украинская сторона неоднократно заявляла, что подписание транзитного контракта с «Газпромом» возможно только по европейским правилам.«Газпромом»

Несмотря на это, контракт все же подписывается с НАК «Нефтегаз Украины», а не с оператором ГТС, и это прямо противоречит декларируемым «европейским правилам».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в беседе на канале 112 Украина заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть ключевой момент который не определён до настоящего времени. На этой встрече 20-21 числа почти всё решили, кроме того, сколько же должен стоить транзит.

Причем в версии украинской стороны это некая ставка, в версии российской – некая единая цена.

Получилась немного дикая история, особенно дикая для наших реформаторов – они реформировали реформировали, да не выреформировали.

Несмотря на пустопорожнюю болтовню о европейских правилах, о том что «мы с «Газпромом» подпишем контракт самый прозрачный европейский какой-то» – контракт все равно будет подписываться с «Нефтегазом», которого там не должно было быть по определению в этой цепочке.

И он будет подписан ни по каким не европейским правилам. Возможно, будет вообще единая цена, о которой говорит российская сторона. Это первый акт.

«Нефтегаз» – посредник, что не нужно в этой ситуации. Контракт по европейским правилам – это контракт с оператором ГТС. Вот такая какая-то для европейцев – дикая просто конструкция.

Я еще не знаю, как на ее посмотрят в Европе», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть