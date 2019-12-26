«Дикая конструкция»: в транзитном контракте с Россией «европейские правила» даже не ночевали – эксперт
Украинская сторона неоднократно заявляла, что подписание транзитного контракта с «Газпромом» возможно только по европейским правилам.«Газпромом»
Несмотря на это, контракт все же подписывается с НАК «Нефтегаз Украины», а не с оператором ГТС, и это прямо противоречит декларируемым «европейским правилам».
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Об этом в беседе на канале 112 Украина заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть ключевой момент который не определён до настоящего времени. На этой встрече 20-21 числа почти всё решили, кроме того, сколько же должен стоить транзит.
Причем в версии украинской стороны это некая ставка, в версии российской – некая единая цена.
Получилась немного дикая история, особенно дикая для наших реформаторов – они реформировали реформировали, да не выреформировали.
Несмотря на пустопорожнюю болтовню о европейских правилах, о том что «мы с «Газпромом» подпишем контракт самый прозрачный европейский какой-то» – контракт все равно будет подписываться с «Нефтегазом», которого там не должно было быть по определению в этой цепочке.
И он будет подписан ни по каким не европейским правилам. Возможно, будет вообще единая цена, о которой говорит российская сторона. Это первый акт.
«Нефтегаз» – посредник, что не нужно в этой ситуации. Контракт по европейским правилам – это контракт с оператором ГТС. Вот такая какая-то для европейцев – дикая просто конструкция.
Я еще не знаю, как на ее посмотрят в Европе», – подытожил эксперт.
Спасибо!
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