«Дикая ситуация»: в руководстве Мелитопольского университета местных «ждунов» сменили питерско-московские «пацифисты»

Сотрудники Мелитопольского государственного университета обратились к губернатору Запорожской области с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в вузе после назначения нового ректора. Директоров колледжей обязывают отчислять студентов, прибывшие из других регионов преподаватели уезжают обратно, а за передачу военным пустого ангара, чтобы в мороз не оставаться на улице, ректорат МелГУ выписывает выговор.

Видеообращение и.о. директора Приморского колледжа МелГУ Евгения Сюксина опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Михаил Андроник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь к нашему губернатору Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. После того, как директоры колледжей Приморска, Бердянска, Васильевки отказались подписывать преступный приказ об отчислении более 280 студентов, на нас начались гонения со стороны руководства Мелитопольского государственного университета. А именно со стороны ректора Николая Рудольфовича Тойвонена и его заместителя по образовательной деятельности Максима Сергеевича Степанова. Мы неоднократно обращались в различные органы, на что получали отписки, которые не соответствует реалиям. В следствие чего я был отстранён на срок более 2 месяцев с занимаемой должности на время внутренней проверки. После чего мы обратились к вам в письменном обращении. Это было в среду, а в пятницу приехали уполномоченные лица Мелитопольского университета в Приморск, и я был уволен по статье. Хотя прокуратура Запорожской области вынесла приказ о моём восстановлении, на что ректоры не отреагировал – меня просто уволили», – подчеркнул Сюксин.

Так же, по его словам, был уволен директор Васильевского колледжа, директор Энергодарского колледжа. Преподавательский состав Приморского колледжа находится в подвешенном состоянии, коллектив не согласен с действиями ректора. Преподаватели, большинство из которых приехали работать в Приморск из Санкт-Петербурга, уезжают домой.

«Мы остались без преподавателей физики, математики, что влечёт за собой срыв учебного процесса. Просьба к вам разобраться в сложившейся ситуации», – закончил свое обращение Сюксин.

Это далеко не первый скандал в Мелитопольском государственном университете. В конце прошлого года Следком закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Андрея Чуйкова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств. Основанием стало то, что распоряжения о выплатах стимулирующего характера Чуйков издавал без согласования с военно-гражданской администрацией, и, тем самым, неправомерно выплатил 870 000 рублей.

Вместо отстраненного Чуйкова на должность ректора федерального вуза был назначен Николай Тойвонен. До назначения он был советником ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Первым проректором МелГУ стал приехавший из Москвы Максим Степанов. По его распоряжению была служебная проверка по факту передачи пустующего ангара на территории одного из колледжей в аренду военнослужащим.

Письменное объяснение замдиректора по АХЧ структурного подразделения Мелитопольского университета давать отказался и получил выговор за то, что пустил военных погреться в пустующее здание. При том, что температура ночью опустилась до -11 градусов.

Ракетчик и военный обозреватель Алексей Васильев в своем блоге «Русский инженер» подчеркивает, что такое отношение к военным, да еще и со стороны образовательного учреждения, явно демонстрирует отношение к СВО со стороны нового руководства.

«Учитывая, что в данном университете, после смены руководства, новая метла первым делом убрала все программы по помощи армии, военно-патриотическому воспитанию молодежи и программы по подготовке специалистов информационной безопасности (которых нам сейчас крайне не хватает). При этом, обвиняя прежнее руководство в неправильной процедуре оформлении премии, которая, в общем то, гораздо меньше, чем у рядового бойца в армии. И при этом – тактично упуская тот факт, что юридические процедуры для освобожденных регионов находятся немного в иных условиях, по сравнению с регионами, где они годами отшлифованны. А университет создавался с нуля, в условиях юридического хаоса первых месяцев после освобождения, и ещё до референдума», – подчеркивает Васильев.

По его словам, создатели университета понимали важную социальную миссию данного учреждения, не просто оказывать образовательные услуги, а являться центром кристаллизации русского мира. Новое же руководство, выписывает выговор за помощь замёрзшим русским солдатам.

«И вот – как дальше идти, освобождать другие регионы, кого мы привлечем на свою сторону подобными примерами? Кто сказал «ждунов»? Нет, конечно. Там будут высококлассные специалисты, местные разумеется, или их идеологические столичные собратья. Как раз обратно через верхний Ларс вернутся, раз темки пошли. Займут все ответственные посты, и формально к ним не придраться, бумажка на бумажке бумажкой погоняет. Им же результат не нужен, зато формальности соблюдены. Или может руководство поймет, что за помощь армии надо не выговор давать, а, как минимум, похвалить? Вон, артисты уже начали понимать, что необходимо вести социально одобряемую деятельность», – заключил Васильев.