Дикий: Дефицит снарядов в ВСУ решен, но людей катастрофически не хватает

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Украина активно строит свою «линию Суровикина», а западные партнеры якобы решили проблему снарядного голода в ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина активно строит свою «линию Суровикина», а западные партнеры якобы решили проблему снарядного голода...

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«Мы на примере «линии Суровикина», к сожалению, на своём неприятном опыте, но, по крайней мере, научились. Что да, оказывается, даже в XXI веке в эпоху дронов, «старлинков» и так далее всё равно старая добрая фортификация много весит. То, что мы сейчас строим, это в определённой мере реакция на то, что мы сами не смогли до конца прогрызть эту «линию Суровикина», но, по крайней мере, мы увидели, что это действительно эффективно, и пусть слишком поздно, но начали у врага учиться.

Наша нынешняя фортификация – это ответ на «линию Суровикина», и по поводу того, легко ли её прорвать. При одном условии её будет практически невозможно прорвать, но это условие очень важное и оно не про фортификацию как таковую. Никакой окоп или бункер сам себя не обороняет. «Линия Суровикина» выстояла не только потому что там было три лини фортификации, а потому что туда завезли 450 тысяч мобиков, абсолютно сырых, но всё это вместе выдержало наше наступление. То же самое касается и нас», – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что всё время в каждом эфире говорит о катастрофической нехватке личного состава ВСУ, поскольку его с фронта постоянно спрашивают именно об этом.

«Кстати, уже о снарядах не спрашивают, потому что, слава богу, снаряды приехали. Всё, снаряды приехали – артиллерия ожила. Из двух критических проблем – дефицит снарядов и дефицит людей – дефицит снарядов наши союзники решили. Осталось нам здесь в тылу решить проблему дефицита людей», – добавил нацист.

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