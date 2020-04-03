«Дикость и варварство». Приднестровье борется с коронавирусом и молдавской бюрократией 

03.04.2020, Тирасполь, Евгений Попов

Приднестровье всеми силами пытается сдержать стремительное распространение нового коронавируса на своей территории. Благодаря заранее принятым карантинным мерам непризнанная республика еще сохраняет шансы на относительно благоприятный выход из кризиса, хотя уже сегодня ясно, что потерь не избежать. По данным на 2 апреля, в ПМР – 32 зараженных, из которых двое умерли. Ситуацию к тому же усложняет политика.

Карантин по китайскому образцу

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Непризнанное государство с населением 465 тыс. человек (данные на 2018 год), зажатое между Украиной и Молдовой и обладающее весьма скромными ресурсами, серьезно отнеслось к угрозе коронавируса и, как смогло, сработало на опережение.

Власти республики во главе с президентом Вадимом Красносельским посчитали целесообразным использовать азиатский опыт, в частности, опыт Китая – страны, которая в течение трех месяцев, введя жесткие ограничения, справилась с эпидемией.

Еще 31 января Приднестровье, в последнее время прилагавшее максимум усилий по привлечению туристов, закрыло границы для иностранцев. За два месяца в республику не были допущены почти 1,5 тысячи приезжих из-за рубежа. Позже границу закрыли и на выезд. Приднестровцы могут покидать республику только в экстренных случаях. Тех, кто возвращается домой из-за границы, помещают на карантин.

С 17 марта в ПМР действует чрезвычайное положение по коронавирусу. Карантинные меры несколько раз ужесточались. Не работают объекты торговли и сферы услуг – открыты только продовольственные магазины, аптеки и отделения банков. Усилены меры по охране правопорядка. Ведется постоянная дезинфекция улиц и зданий. Полностью остановлен общественный транспорт, ограничено передвижение людей по улицам. Выходить из дома можно лишь в случае острой необходимости, при себе надлежит иметь удостоверение личности.

Приднестровские старушки, еще в начале марта разгуливавшие по магазинам и бодро перечислявшие, какие потрясения – не чета коронавирусу – пришлось испытать на своем веку советским людям, притихли и из домов не выходят: уже не до шуток. Продукты, лекарства пожилым приносят родственники, соседи, а также милиция и волонтеры. Добровольческое движение, которое было в Приднестровье малочисленным и разрозненным, вмиг скоординировалось и выросло. Сегодня в нем участвуют сотни людей по всей республике.

Крупные предприятия Приднестровья быстро сориентировались и перешли на выпуск антисептиков, защитных масок и одежды для медиков. Предпринимателям, пострадавшим из-за введения режима ЧП средств к существованию, и предприятиям, которые закрылись, будет оказана господдержка. Это пересчет стоимости патента, отмена арендной платы, невзимание подоходных, страховых взносов, пени при неплатежах за услуги ЖКХ на время ЧП, выплата пособий по безработице и другие меры.

В ПМР уже месяц работает Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Его возглавил министр внутренних дел Руслан Мова. Управление процессом под личную ответственность взял президент Вадим Красносельский.

Он призвал людей проявлять дисциплину и ответственность, исполнять требования карантина, исключить панику, заверил, что «республика в полном объеме обеспечена продуктами питания и всем необходимым для жизни в условиях пандемии».

«Вместе мы с минимальными потерями сумеем побороть этот вызов, сохраним приднестровский народ и приднестровское государство», – заявил президент 2 апреля в обращении к народу.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов пишет на своей странице в Facebook: Приднестровье учло, что один из факторов победы над инфекцией – это жесткий порядок и дисциплина.

«Обратим внимание, как боролся и побеждал Китай. Да, КНР и ПМР по масштабам несопоставимы. Но меры нашей властью во многом делаются с учетом именно китайского опыта. И посмотрим на евро-бардак – прежде всего, на Италию, которая захлебнулась в наплыве заболевших. Каждый из нас смотрел, как бьются в истерике на телеэкране мэры итальянских городов, заклиная своих сограждан не шляться часами по улицам с собаками, не ездить на пикники, не толпиться группами в парках. Жалкое зрелище! Полное бессилие власти! Если мы хотим складывать штабелями трупы на ледовом катке за нехваткой мест в моргах, тогда мы можем устроить и у себя подобную «демократию». А если хотим спасти себя – тогда наше отношение должно быть, как у китайцев», – отметил Сафонов.

А вот в плане медицины готовность Приднестровья и Китая к эпидемии сравнивать трудно.

Для приема больных коронавирусом власти республики подготовили специальный центр в городе Слободзее. Этот больничный корпус не знал ремонта с давних времен, и, несмотря на все старания, условия пребывания там не самые комфортные. Лабораторные исследования анализов жителей ПМР на выявление коронавируса пока проводятся не на месте, а в Кишиневе, где сейчас хватает и своей работы, – в Молдове уже больше 400 заболевших. Приднестровские медики, которые сейчас принимают на себя основной удар, до сих пор оставались одними из самых малооплачиваемых в республике. По сути, только сейчас, когда грянул гром, начали приниматься решения о существенных надбавках врачам и работникам здравоохранения. В отрасли – серьезный дефицит кадров.

На днях, кстати, сменилось руководство Минздрава ПМР и Республиканской клинической больницы. Оказалось, что в отделении пульмонологии РКБ на стационарном лечении находился пациент с COVID-19. Полсотни человек – пациентов и сотрудников отделения – пришлось отправить в Слободзейский коронавирусный госпиталь, проводить анализы. Президент Приднестровья назвал этот случай «примером врачебной халатности и безответственности».

Приднестровский эксперт, замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Андрей Моспанов, комментируя ситуацию ПолитНавигатору, сказал, что шаги, которые сегодня в Приднестровье предпринимает в борьбе с коронавирусом, необходимы и что комплекс мер был запущен своевременно – без них число жертв коронавируса уже сейчас явно могло бы быть выше.

«Мы видим эффективную, хорошо организованную работу МВД. Сегодня в Приднестровье это силовое ведомство №1. И это неудивительно – укреплению и развитию материальной и кадровой базы МВД уделялось внимание при всех приднестровских президентах.

Отношение к здравоохранению было несколько другим. В результате приднестровская медицина сегодня далеко не так сильна, как хотелось бы, и большого числа больных коронавирусом она может не выдержать. Потому упор в борьбе с COVID-2019 делается на максимальное сокращение возможных очагов распространения. Здесь ведущая роль как раз и принадлежит МВД и госадминистрациям городов и районов.

Проблемы в сфере общественного здравоохранения наблюдаются, впрочем, не только в Приднестровье, но, как видим, в Молдове, Украине и даже развитых странах ЕС. Общий процесс снижения социальной роли государств и все большего внедрения неолиберальных практик в таких отраслях, как медицина и образование, так или иначе затронул всех.

На наш взгляд, одним из следствий нынешней эпидемии коронавируса (а не исключено, что подобные вирусы будут появляться и впредь) однозначно должно стать большее внимание приднестровского государства прежде всего к кадровому потенциалу местного здравоохранения, в том числе и к зарплатам медиков. Врач для большинства местного населения, для пенсионеров, которых в ПМР много, – это фигура все-таки более значимая, чем судья или прокурор [судьям, а затем и прокурорам в ПМР в последние годы существенно повысили зарплаты – прим. ред.]. При этом нужно поддерживать также и медицинскую науку в Приднестровье.

В условиях эпидемии вряд ли правильным шагом являются громкие отставки опытных специалистов-медиков, которые мы увидели недавно в ПМР», – говорит замдиректора ИСПИРР.

Он отметил также, что распространение опасной инфекции показало недостаток цифровых технологий, используемых для связи между гражданами и государством.

«Современные технологии, связанные с электронным документооборотом, пришли в Приднестровье еще не во все органы власти и учреждения, хотя правительство ПМР и ведет работу в этом направлении. Эпидемия COVID-2019, скорее всего, придаст развитию электронного документооборота новый импульс. Нынешняя ситуация – это, в частности, хороший повод для Минздрава и Минсоцзащиты задуматься о том, что можно было бы делать онлайн», – говорит Андрей Моспанов.

По мнению эксперта, пока есть расчет на то, что Приднестровье способно справиться с коронавирусом своими силами. Если же ситуация станет по-настоящему критической, то в нынешних условиях способна помочь только Россия, отметил он.

Коронавирус – не единственная напасть

Кроме коронавируса, Приднестровью приходится бороться еще и с проблемами, которые, как обычно, подкидывает Кишинев.

На границе с Молдовой начали застревать приднестровские грузы – процедуры их оформления затягиваются на срок до недели. Молдова предъявляет к ввозимым в ПМР товарам дополнительные бюрократические требования.

Речь идет, в частности, о медикаментах. Приднестровцы вынуждены провозить их транзитом через Молдову в связи с карантинным закрытием украинской границы. Задерживают и немедицинские грузы, например, компьютерную технику, радиомодемы, которые необходимы для организации дистанционного обучения (в Приднестровье четвертая учебная четверть на «удаленке» уже идет), а также машины с продовольствием.

Нарушаются права жителей Приднестровья на свободное использование собственных финансовых средств. Сегодня на территории республики нельзя обналичить деньги, находящиеся на картах MasterСard и Visa. Они были заблокированы после обращения молдавских властей в адрес международных платежных систем. От этого страдают, в том числе, пенсионеры, получающие ежемесячные российские выплаты. Властям Приднестровья приходится организовывать доставку граждан в молдавское село Варница (близ города Бендеры) для снятия наличных денег с международных карт через банкоматы.

По мнению эксперта, директора ИСПИРР Игоря Шорникова, непропуск в Приднестровье медикаментов и оборудования для организации дистанционного обучения – «это «первые ласточки» закрытия сообщения через приднестровско-украинскую границу, а ограничение Кишиневом использования банковских карт VISA и MasterCard – одна из мер давления на Тирасполь, внедрение которых, по-видимому, было запланировано на 2020 год».

Эксперт напомнил, что процесс установки совместных молдо-украинских пунктов пропуска на приднестровско-украинской границе начался почти три года назад. Для Кишинева полноценное функционирование таких пунктов могло означать установление полного контроля над экспортом и импортом Приднестровья, а это мощнейший рычаг политического давления на Тирасполь. Между тем запуск работы этих постов постоянно откладывался.

«Возможно, украинская сторона усматривала в присутствии молдавских силовиков на своей территории ущемление собственного суверенитета, а может, международные посредники не были готовы к обострению региональной ситуации на фоне подвижек в переговорном процессе, – сказал Игорь Шорников в беседе с ПолитНавигатором. – Так или иначе, вопрос откладывался. И только когда из-за пандемии коронавируса Украина закрыла границу с Приднестровьем, Кишинев получил шанс навязать свои правовые нормы Тирасполю. Казалось бы, пандемия сыграла на руку Кишиневу, Молдова сейчас контролирует всю приднестровскую внешнюю торговлю. Но задерживать медикаменты в период пандемии – это настолько вопиющая дикость и варварство, что грузы все же пришлось пропустить. Тем не менее, надо понимать, что рычаг остается в руках Кишинева и он сможет им снова воспользоваться, когда пандемия пройдет.

Не менее варварским поступком Кишинева выглядит ограничение использования банковских карт на территории Приднестровья. И дело даже не в том, что под удар попали прежде всего пенсионеры, которым приходится в условиях тотального карантина выезжать в Молдову, чтобы снять средства из банкомата. Примечательна сама попытка лишить приднестровцев возможности использовать элементарные и общепринятые платежные системы. В условиях опасной пандемии негативный гуманитарный эффект от таких ограничений возрастает на порядок. Ведь данное ограничение было введено еще до карантина, и его никто особо не заметил. Теперь же, когда карантин ужесточается каждый день, проблема стала вопиющей и ее придется решать уже с привлечением международных партнеров.

Нет, Кишинев не пытается использовать пандемию коронавируса для усиления давления на Приднестровье, хотя именно так это выглядит сейчас со стороны. Этот нажим был запланирован логикой внутриполитической борьбы в Молдове. В конце 2020 года в РМ должны пройти президентские выборы. А Приднестровье, где проживают десятки тысяч потенциальных избирателей, может сыграть решающую роль в победе или проигрыше одного из кандидатов. Похоже, что действующая в Молдове власть планировала за счет планомерного усиления давления настолько плотно зажать Тирасполь в клещи, чтобы в период выборов полностью исключить неожиданности со стороны приднестровских избирателей. Банковские карты и фуры с медикаментами – это были первые шаги.

Однако коронавирус, кажется, путает эти планы. В условиях, когда весь мир и, в особенности, Евросоюз и США, страдают от пандемии, нарастающее давление Кишинева на Тирасполь будет представляться в очень неприглядном для Молдовы свете».