«Дикость какая-то»: Москва щедро вскормила злейшего врага в лице Лукашенко – эксперт

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя так же, как и его бывший украинский коллега Петр Порошенко – он активно борется с российским бизнесом, чтобы выбить почву из под ног потенциальных пророссийских сил.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко ведет себя сейчас, будучи главой страны, которая входит в ОДКБ, в Союзное государство, ведет себя уже сейчас как Порошенко. При Порошенко все российские, большинство российских банковских структур выдавили с украинского рынка. Сейчас идет рейдерский захват банковских российских структур в Белоруссии.

Это «Белгазпромбанк», дочка ВТБ, дочка «Сбербанка». По сути, сейчас Лукашенко проводит политику, которая ничем не отличается от политики Порошенко. Соответственно, на него надеяться и приветствовать его приход к власти мы не можем никак», – заявил Безпалько.

Его коллега, политолог Андрей Суздальцев подчеркнул, что Россия при этом ведет вялую политику и продолжает финансировать режим Лукашенко.

«Мы должны понимать – республика уже будет другая после 9-го числа. Но она может превратиться во вторую Украину, какой-то транзит геополитический может начаться тогда. Нам не на что там опереться, у нас там ничего нет. Вот так мы умудрились доинтегрироваться с нашими посольством и со всем – что у нас там ничего нет..

Целые ресурсы, которые мы туда отправляем, что называется, собственные деньги, превращается в оружие против нас. Идет пропаганда против нас за наши же деньги. Можете себе представить, чтобы так работали пропагандистские ведомства США? Это просто дикость какая-то. Наши считают это нормальным», – заключил Безпалько.