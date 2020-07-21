Диктатор Черногории: «Компромисса с православными не будет»

21.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Бессменный черногорский лидер Мило Джуканович на встрече с послами стран ЕС заявил, что в вопросе взаимоотношений государства и церкви «не поддастся на давление националистов».

Тем самым президент Черногории дал понять, что не намерен прислушиваться к голосу верующих и будет и дальше продолжать аферу с автокефалией.

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«Несмотря на постоянное политическое давление, не будет никакого компромисса с националистами и теми, кто хочет уничтожить достижение последних лет, касающихся отношений между государством и церковью, – заявил Мило Джуканович. – Верховенство права как неотъемлемое условие экономического развития будет оставаться ключевым приоритетом государственной политики, как предварительное условие сотрудничества с заслуживающими доверия партнерами».

Что характерно, пока Джуканович встречался с послами, глава правительства Душко Маркович по инициативе кабинета провел встречу с представителями Сербской православной церкви в Черногории.

«Церковь была, есть и будет сторонницей диалога, как единственного пути решения вопросов в отношениях между государством и церковью, – заявили в Черногорско-Приморской митрополии в ответ на приглашение Марковича обсудить дискриминирующий каноническое православие в стране «Закон о свободе вероисповедания». – По этой причине мы принимаем ваше приглашение в надежде на то, что Вы делаете это не для того, чтобы включить обсуждаемому тему в свою предвыборную кампанию, а для Божьей Церкви верующих людей….».

Сегодня встреча длилась на протяжении двух с половиной часов и должна продолжиться завтра. Однако видя настрой Джукановича можно предположить, что завершится она ничем и была организована только для того, чтобы показать мировому сообществу, что черногорское государство открыто к диалогу. Стоит заметить, что до начала эпидемии COVID-19 Маркович уже играл роль «доброго полицейского» при «злом полицейском», возглавляющем страну, были встречи с представителями СПЦ, которые, впрочем, никак не повлияли на ситуацию.