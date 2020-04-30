Диктатор Черногории пытается вернуть расположение Москвы через олигарха Дерипаску

30.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович выживает мэра Будвы Марко Царевича, чтобы помочь построить Олегу Дерипаске элитный гостиничный комплекс.

Об этом сообщил черногорский портал in4s.net, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации электронного издания, российскому олигарху Олегу Дерипаске удалось договориться с президентом Черногории Мило Джукановичем о строительстве гостиничного комплекса премиум-класса в приморской Будве.

Но препятствием для осуществления этого плана является мэр города Марко «Бато» Царевич, у которого не сложились отношения с богатым россиянином, и который не хочет пускать того на территорию возглавляемого им муниципалитета.

Поэтому сейчас черногорский президент, управляющий страной с 1991 года, предпринимает все усилия, для того чтобы изгнать «Бато» и поставить под свой личный контроль муниципальную власть курортного города.

«О том, какое эта сделка имеет значение для Джукановича, кроме того, что ее успешная реализация станет весомым дополнением к его личному заработку, говорит то, что он хочет представить ее как свое личное достижение по привлечению крупных инвестиций на черногорское побережье в период, когда туризм и экономика в стране сталкиваются с серьезными последствиями пандемии коронавируса», – добавляет издание.

При этом, помимо многомиллионных вложений, по мнению in4s.net Джуканович хочет добиться и более серьезных задач: попытаться «преодолеть разрыв между ним и официальным Кремлем, вытекающий из изменнической политики черногорского диктатора».

Напомним, что недавно в ходе видео-лекции в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров подверг резкой критике политику нынешнего руководства Черногории.

«К огромному сожалению, нынешний руководитель, который бессменно возглавляет эту страну в течение более 20 лет, Мило Джуканович, занял откровенно русофобскую позицию вопреки здравому смыслу, вопреки всему тому, за что он раньше выступал, говоря об отношениях с Российской Федерацией, – заявил глава российского внешнеполитического ведомства. – У него были проблемы с правосудием на Западе, в ряде европейских стран ему вменяли обвинения в контрабанде, по-моему, в каких-то еще прегрешениях. Не исключаю, что в этом и причина резкой перемены в его политике».

В 2005 году российских олигарх Олег Дерипаска купил в Черногории Алюминиевый комбинат Подгорицы (CAR), однако из-за случившегося в 2008 году кризиса и неумелого руководства предприятием, оно очень скоро оказалось на грани банкротства, и руководство Черногории банально «отжало» его у россиянина, введя внешнее управление.

Олигарх судился с официальной Подгорицей в международном арбитраже, но проиграл. Каким образом после этого стороны намерены не только сотрудничать, но и доверять друг другу, покажет время.