Диктатор Черногории: Россия атакует Европу, надеемся на Байдена

05.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович сказал, что победу на парламентских выборах противостоящих его националистическому прозападному курсу сил обеспечили Сербия и Россия, а СПЦ вдохновляла геноцид.

Об этом Джуканович заявил изданию Pobjeda, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возрождая идею великой Сербии, которую теперь называют «сербским миром», они хотят изменить характер Черногории, которая вместо прежней многонациональной, светской, проевропейской страны, члена НАТО, стала бы страной – неотъемлемой частью треугольника Великой Сербии: Белград-Баня-Лука (столица Республики Сербской БиГ – ред.) – Подгорица, – набросился с обвинениями против противостоящих ему сил, сформировавших правительство Джуканович. – Для этого им нужно сменить идентичность Черногории, представив ее как «древнее сербское государство», которое якобы образовала Сербская православная церковь. Это эпохальная ложь!».

При этом, по словам Джукановича, именно Черногория стала первой страной оказавшейся на острие атаки в гибридной войне, которую ведет против Запада Россия.

«Новая изощренная фаза гибридной войны, которой Черногория подверглась на протяжении 2020 года, была создана не для нас. Это война против Европы и НАТО. Черногория защищалась, как могла. И больше, чем могла, особенно если учесть какой у нее был соперник. Как по соседству, так и подальше… В августе 2020 года мы оказались на линии огня, на которой теперь будет находиться во время выборов каждая европейская страна. Роль, отведенная Демократическому фронту в Черногории, будут играть в Европе «Альтернатива для Германии», «Партия свободы» в Австрии, Марин Ле Пен, Сальвини и пророссийские партии в странах Балтии», – заявил черногорский диктатор.

Не обошелся Джуканович и без традиционных для него выпадов в сторону Сербской православной церкви:

«.. Кто-то все еще слепо следует за Сербской православной церковью, которая устами своих сановников не только отрицала Черногорию и черногорцев и оскорбляла мусульман, но и в 90-е годы была главным подстрекателем войн, геноцида, его вдохновителем и неумелым адвокатом, подготовив идеологическое прикрытие для организаторов политики этнических чисток….».

При этом особые надежды на то, что маятник вновь качнется в пользу его националистическо- прозападной клики президент Черногории связывает с приходом к власти Джо Байдена:

«Я верю, что победа президента Байдена принесет желаемые изменения, прежде всего обновление евроатлантического партнерства и усиление осознания превосходства цивилизационных ценностей, на которых западный мир основывал свое динамичное экономическое и демократическое развитие после Второй мировой войны. Кроме того, я считаю, что это более ответственное отношение к евроатлантическому наследию приведет к более быстрой консолидации ЕС, что, несомненно, откроет более четкую перспективу для Черногории и региона», – добавил Джуканович.