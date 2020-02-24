Диктатор Черногории в Женеве жаловался на масштабные протесты православных

24.02.2020, Белград, Алексей Топоров

В минувшее воскресенье в черногорской столице собралось рекордное количество верующих, протестующих против принятого властями страны антиправославного закона.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бессменный лидер Черногории Мило Джуканович, правящий страной с 1991 года, выступая на 43-й сессии Совета по правам человека пожаловался на то, что из-за принятого недавно «Закона о свободе вероисповедания» его страна «сталкивается с многочисленными ударами, как внутри, так и снаружи, через открытое объединение церкви с националистическими внесистемными организациями».

При этом он уверен, что действия его оппонентов «направлены на разрушение правопорядка и отрицание гражданского и многонационального характера черногорского государства».

«Принятый закон либерален, в соответствии с последними мировыми законодательными стандартами, он закрепляет свободу вероисповедания, регулирует правовое положение религиозных общин и гарантирует конституционный принцип разделения церкви и государства, – лгал Джуканович. – Процесс подготовки законопроекта длился пять лет и содержал всесторонний диалог со всеми религиозными общинами страны и соответствующими международными организациями, прежде всего Венецианской комиссией, рекомендации которой были полностью приняты».

На самом деле «Закон о свободе вероисповедания» иезуитски манипулирует с понятиями права собственности и реституция, и согласно ему Сербская православная церковь может лишится большинства храмов и монастырей. При этом сам Джуканович неоднократно заявлял о намерении добиться появления в его стране автокефальной Черногорской православной церкви, которой и можно было бы передать отобранное у СПЦ церковное имущество.

Пока в Черногории действует небольшая, зарегистрированная в начале 90-х общественная организация под названием «Черногорская православная церковь», не признанная мировым православием. При этом подавляющее большинство православных верующих Черногории считают себя чадами Сербской православной церкви.

«Однако, уже в процессе подготовки, и особенно после принятия закона, Черногория столкнулась с обвинениями только одной религиозной общины (СПЦ – ред.) и кампанией в СМИ, когда при помощи искусных манипуляций, государство обвиняют в намерении захватить церковную собственность, – жаловался черногорский диктатор в Женеве. – Кроме того, на международных форумах, в том числе и здесь можно услышать обвинения в том, что Черногория проводит политику дискриминации и нарушения свободы вероисповедания».

Вопреки словам Джукановича, в минувшее воскресенье, 24 февраля, только в столичной Подгорице на протестный молебен собралось рекордное количество верующих – около 70 тыс. человек, что очень показательное число для полумилионного государства. На литии в столичном храме Рождества Христова присутствовал настоятель находящегося на территории отторгнутого от Сербии Косово древнего монастыря Высокие Дечаны, архимандрит Сава Янич.

«Всех нас объединяет одна вера, Иисус, который дает нам силу, – сказал обращаясь к соплеменникам и единоверцам священнослужитель. – Вы все являетесь примером и вдохновением для нас, просто продолжайте. Мы здесь, чтобы защищать святых».

Также стало известно, что к травле СПЦ подключилось черногорское налоговое ведомство, которое предъявило церкви многомилионный счет, в случае неуплаты которого власти могут начать изымать церковное имущество, на которое у них имеются виды.