«Диктатор Зеленский превратил страну в гестапо!» – Соскин

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский и его клика специально провалили фронт на Донецком направлении и уничтожают в боях лучших сынов нации, чтобы страшными новостями с передовой перебивать информационную повестку о коррупции и государственном бандитизме в стране.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его клика специально провалили фронт на Донецком направлении и...

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«Уже из Соледара отступили, уже перекрыта якобы трасса на Угледар, уже захвачена «вагнеровцами». Этим провалом фронта перекрывается ситуация с Зеленским, с его окружением, коррупцией, взяточничеством, бандитизмом, и фактически получается, что хватают украинцев везде, где только можно, и их [в военкоматы]. Теперь заявили, что и полиция, если кто-то не пришёл по этой повестке, а повестка совершенно незаконная, то против него сразу начинается уголовное дело.

Полицию, сотни тысяч здоровых мужиков, вместо того, чтобы их бросить на Бахмут, на Угледар, на Сватово, чтобы они там пробивали, били «вагнеровских» уголовников, полиция же должна воевать против воров, рецидивистов, наркодиллеров – вот, пусть воюет, почему их туда не бросить? Они хватают молодых ребят, мужчин по всей Украине», – сказал Соскин.

«То есть в Украине формируется, по сути, это называется фашистский режим! Коммунистическо-кагэбистско-гестаповский, Зеленский формирует вот этот режим. Это диктатура! Это то, с чем Олег Игоревич [имеет в виду себя] и другие ортодоксы, консерваторы, национал-патриоты, мы с этим больше 30 лет боролись», – возмутился Соскин.

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