«Диктатура, фашизм, надругательство»: Соскин о режиме Зеленского

Вадим Москаленко.  
09.02.2023 17:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский создал такой режим, при котором обычное дело – охота за украинскими мужчинами.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся националистических и русофобских взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский создал такой режим, при котором обычное дело – охота за...

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«7-го снова утвердили военное положение, это антиконституционное мероприятие – мера по продлению военного положения ещё на три месяца и мобилизации украинских мужчин. И запретили украинским мужчинам выезжать. Это концлагерь? Конечно, концлагерь! Это поражение в правах? Да.

Это сделало мужчин заключёнными? Да. За ними охотятся, их пакуют в машины и везут в военкоматы? Да. Их бросают невооружёнными, плохо подготовленными, необученными на фронт, где они гибнут пачками? Да, это правда. Они становятся инвалидами, ранеными и так далее, теряют свои функциональные способности?

Конечно, их десятки тысяч уже, может 100 или больше, никто же не знает. Рано или поздно это же всё надо будет огласить», – сказал Соскин.

По его убеждению, если в стране установлена диктатура, то такие данные можно не оглашать.

«Зеленский пошёл по пути формирования диктатуры, поражения своих граждан в правах, формирования концлагеря, причём, в самой жесточайшей форме. По сути, это формирование фашистского режима. Коммуно-фашистский режим формируется.

И эти законы про масс-медиа, про то, чтобы фактически расстреливать, арестовывать солдат на передовой без суда и следствия, этот указ, чтобы хватать мужчин и не выпускать из Украины. Это просто надругательство, это всё элементы диктатуры», – заключил политолог.

 

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