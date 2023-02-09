«Диктатура, фашизм, надругательство»: Соскин о режиме Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский создал такой режим, при котором обычное дело – охота за украинскими мужчинами.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся националистических и русофобских взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«7-го снова утвердили военное положение, это антиконституционное мероприятие – мера по продлению военного положения ещё на три месяца и мобилизации украинских мужчин. И запретили украинским мужчинам выезжать. Это концлагерь? Конечно, концлагерь! Это поражение в правах? Да.

Это сделало мужчин заключёнными? Да. За ними охотятся, их пакуют в машины и везут в военкоматы? Да. Их бросают невооружёнными, плохо подготовленными, необученными на фронт, где они гибнут пачками? Да, это правда. Они становятся инвалидами, ранеными и так далее, теряют свои функциональные способности?

Конечно, их десятки тысяч уже, может 100 или больше, никто же не знает. Рано или поздно это же всё надо будет огласить», – сказал Соскин.