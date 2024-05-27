«Диктатура и средневековье»: ЕС отказывается от свободы слова

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Анонсированные ЕС санкции против ведущих российских изданий в очередной раз подтверждают курс на зачистку информационного поля от «нежелательного контента».

К такому выводу приходит латвийский журналист Юрий Алексеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее, напомним, в ЕС анонсировали санкции против «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты».

«Эти меры направлены на то, чтобы прекратить поток информации, который противоречит «линии партии» руководства ЕС и его стран-членов. Конечно, это зачистка информационного пространства. Там это в порядке вещей: слушайте и читайте то, что вам предлагают. Шаг влево, шаг вправо не предполагаются. Свобода слова? Ну не настолько же, чтобы давать читать российские сайты и смотреть их телеканалы», – сказал Алексеев «Известиям».

Достаточно жесткую оценку дает и глава кипрского отделения международного движения русофилов Михаил Филаниотис.

«Это полная диктатура, дискриминация свободы слова и вообще информации. Это настоящее средневековье. Такие решения Евросоюза можно назвать выстрелом в ногу, они разрушают основы Евросоюза», – уверен Филаниотис.