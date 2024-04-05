Диктатура меньшинства обернулась против самого Запада

Когда Запад заменил международное право на собственные правила, он считал, что будет формировать их под себя, но такие страны, как Россия, Китай и Иран демонстрируют, что может быть и наоборот.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диктатура меньшинства» – это если не абсолютное зло, то близко к этому. Потому что меньшинство обладает полным набором комплексов политической неполноценности – историческими, текущими, представлениями о будущем и так далее. Как результат, оно начинает формировать программу, которая в очень агрессивной форме преподаётся, например, запрещённая в России ЛГБТ, разные меньшинства, которые испытывают комплекс неполноценности по поводу рабства в прошлом – BLM. Эта «диктатура меньшинства» уже до добра не довела, и общее размытие морали в глобальном смысле, наложившись на отмену международного права и установление неких правил, привело к тому, что многим странам, таким как Китай, Россия, Иран понравилось формулировать эти правила под себя. Западный мир-то когда их предлагал, думал, что будет их формулировать их под себя, а получилось наоборот. И как результат, мы ожидаем очень серьёзной перелицовки представительства глубинных государств, которые существуют практически у всех устоявшихся гражданских обществах», – сказал Мухин.

Он указал на два исхода.

«Если этого не произойдёт – тогда беда, тогда конфликт постепенно перерастёт сначала в глобальный обычным вооружением, потом – ядерный. Если это произойдёт, а я в это верю, то матрица перезапустится, и мы подойдём либо к тому, что вернём институту ООН их право формировать наше международное право, правовое поле, защищать слабых, социальные продукты и так далее, либо выдумаем какую-то другую систему», – подчеркнул политолог.