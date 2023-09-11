Дилемма для американцев: украинский джинн не хочет обратно в бутылку, а надо

Второй за один год визит в Киев третьего человека в американской административной иерархии Энтони Блинкена (первые двое – президент и вице-президент) странно совпал с резким изменением позиции Зеленского по вопросу, который раньше в киевских верхах считался уже определенным и не подлежащим ревизии – а именно – о невозможности проведения выборов в условиях войны. Теперь президентские выборы в 2024-м – это уже не сфера фантастического, а реальность, к которой стоит готовиться.

К тому же оказалось, что если очень захотеть, то и война выборам не помеха. Конечно, есть всякие технические мелочи, но если поставить перед специально обученными людьми задачу, то они, в конце концов, найдут решения.

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При этом Зеленский не был бы Зеленским если бы даже в этом вопросе не начал юлить, оставляя себе лазейки на случай отступления – под видом заботы о праве голоса украинцев, к примеру.

«Если выборы будут онлайн, нужно внести изменения в законодательство, поскольку сегодня за рубежом находятся миллионы украинцев, и чтобы они проголосовали, нужна инфраструктура», – говорит хозяин Банковой.

Плюс, нужно сделать все, чтобы военные тоже могли голосовать – “в окопах, которые находятся на первой линии… они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать”. Также Зеленский вспомнил, что на прозрачных выборах должны быть наблюдатели, но “остается вопрос, как они будут в окопах”».

Интересно, что, когда только придя к власти, тот же Зеленский задался целью разогнать тогдашнюю Раду и провести досрочные выборы, то пёр как танк, и его такие мелочи не волновали. Как и то, что миллионы временных переселенцев и жителей прифронтовых территорий Донбасса привычно оставили за бортом «праздника демократии». Тогда по этому поводу протестовала лишь ныне запрещенная ОПЗЖ – можно нагуглить соответствующие заявления тогдашнего главы политсовета этой партии Виктора Медведчука.

Работающий на киевского градоначальника Кличко киевский политтехнолог Олег Постернак предлагает подойти к решению проблем, обозначенных Зеленским, радикально. Он озвучил на пресс-конференции в УНИАНе, что зарубежным украинцам стоит приостановить гражданство, чтобы отрезать их от голосования и выбора пути дальнейшего развития страны, консолидировав тем самым партию войны до победного конца.

Это при том, что в ЕС прежде всего бежали жители южной и восточной Украины – бывшие избиратели Зеленского, обманутые им в их надеждах на прекращение войны. Нет сомнений в том, что, несмотря на публичные апелляции к беженцам, на самом деле власть Зеленского попытается лишить большинство из них права голоса, ведь они находятся вне досягаемости киевской пропаганды и их сложнее запугать с помощью СБУ.

Но интересно другое – что же вообще сдохло в Киевском ботаническом саду имени Гришко, что Зеленский вдруг как тот фраер из песни Круга «сдал назад» по вопросу о выборах? Рискуя нарваться на возражения что «после – не значит вследствие», все же предположу, что сыграли роль напутствия от американского госсекретаря, явно приезжавшего, чтобы на месте оценить ситуацию с начавшим все больше отбиваться от рук, требовать не по чину и даже дерзить режимом-клиентом.

В интересах Америки устроить Зеленскому проверку на устойчивость, заставив его подтвердить мандат на правление – под строгим надзором всяческих НАБУ, САП и прочих ВАКСов, которые наплодила фантазия американских кураторов для того, чтобы держать киевских марионеток на коротком поводке компромата. По итогам процесса, который важнее заранее понятного результата, вал разрешенной критики должен сильно попустить раздувшееся самомнение Зеленского.

В эту версию вписываются и итоги недавнего визита в Киев американских сенаторов из украинского кокуса, намекнувших Зеленскому на желательность проведения в следующем году очередных выборов президента.

В общем, Банковой со всех сторон дают понять, что дальше так как сейчас продолжаться не может и отодвинуть выборы-2024, как они сделали с парламентской компанией осенью текущего года, вряд ли получится. Так что Зеленскому ничего не остается, кроме как с хорошей миной возглавить процесс, которому он явно противился изо всех сил до последнего, делая вид, что так и надо.

Уже упоминавшийся украинский оппозиционер-изгнанник Медведчук уверен, что Штаты сейчас усиленно мастерят для своего отбившегося от рук киевского Буратины «политический намордник», поскольку перевернуть доску, снеся фигуры Вашингтон пока не может по объективным причинам, попав в зависимость от хвоста, который все настойчивее виляет собакой, оглядываясь на второй центр влияния – в Лондоне.

«Позиция Зеленского давно серьезно ограничивает маневр Вашингтона в мировой политике. И это выгодно кому угодно, только не команде Байдена. Проблема не в том, хочет или не хочет Вашингтон продолжения военных действий в украинском конфликте, а в том, что команда Зеленского выкручивает руки американцам в этом вопросе. США, претендующие на роль мирового гегемона, оказались без выбора продолжать или прекратить конфликт, утратив управление ситуацией», – рассуждает Медведчук. На Зеленского готовят жесткий намордник – Telegraph.

И в этих словах есть резон, поскольку на наших глазах в эти дни сорвалась очередная попытка подойти к чаемой заокеанскими стратегами «заморозке конфликта. А заморозка – это и есть «план Б» на случай провала нынешнего контрнаступа.

Но если бы все было так просто. В суровой реальности у демократов на носу выборы, а значит, внимание к бесконтрольным тратам на Украину будет еще больше. Да еще и обосновать траты предыдущие. Только этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что несмотря на самими же американскими советниками признанный провал контрнаступа, они с упорством пытаются выжать из выдохшегося дранг нах зюйден в исполнении ВСУ хоть что-то, убеждая украинское начальство бросить все боеспособные части на прорыв фронта в Приазовье.

Если же этого не получится, от Украины ожидают перехода в режим глухой обороны до весны 2024, с новой мобилизацией ради уже следующего наступления.

Как мы знаем, и Эрдоган, и генсек ООН Гутттериш с сожалением констатируют, что мирной развязки пока что на горизонте не видно.

Сам же Зеленский со своими клевретами готовят страну к затяжной войне на истощение, попутно послав куда подальше римского Папу с его мирными планами. А глава разведки Буданов уже анонсирует весенние наступления следующего года, игнорируя полный провал наступления текущего. Но если доктор сказал «в морг», значит – в морг – и никаких гвоздей. Даже если в процессе передохнет полстраны.