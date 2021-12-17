Дилемма по-украински: выполнить «Минск» без унижения национальной гордости

Новости Украины

У Киева нет иного выхода, кроме как идти на уступки и соглашаться на Минские договоренности, однако это может привести страну к катастрофическим последствиям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил депутат ВР прогшлого созыва от БППП, директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас, к сожалению, из-за политики, в том числе из-за внешней политики Зеленского, зашли в определённые глухие углы, которые означают определённые уступки Украины в вопросах «Минска». Нам нужно думать, на какие уступки мы готовы пойти для того, чтобы не расколоть общество, и для того, чтобы мы сохранили чувство внутренней гордости. К сожалению, по состоянию на сейчас офис президента по этому поводу молчит на протяжении месяца. По этому поводу молчит и оппозиция, которая говорит ура-патриотические лозунги и так далее», – сказал Денисенко.

«Любим мы Зеленского или не любим – это вопрос второстепенный на сегодняшний день. Потому что урон, который может быть нанесён национальной гордости, если мы пойдём по негативному сценарию, намного больше, чем потеря территорий в 2014 году», – заявил эксперт.

По его словам, необходимо срочно начинать диалог с обществом по этим вопросам.

«Я понимаю, что Зеленский не может это начать и Порошенко, они политики. Но у них есть масса экспертов, которые могли бы начать хотя бы говорить об этом. Нам необходимо готовить, прощупывать общество – на это мы пойти готовы, на это не готовы, это мы точно не сделаем. Но мы должны давать хоть какие-то посылы и украинскому обществу, и внешнему миру. А выходит так, что кто-то о чём-то говорит, и в результате мы получаем неизвестно что», – добавил эксперт.