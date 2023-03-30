Дилерские центры иранского автопрома откроют от Мурманска до Севастополя

С выходом иранского автоконцерна Saipa на российский рынок важно наладить сеть дилерских центров обслуживания на территории РФ, хотя бы в радиусе каждых 100-150 километров.

Об этом на пресс-конференции «Иранский автопром на российском рынке» заявил генеральный директор компании «Бест Моторс» Александр Степанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашему плану развития на три года мы планируем в первый год открыть до 120 дилерских центров на территории России, в разных регионах, в первую очередь – до Урала, от Калининграда до Перми. По стратегии, чтобы было понятно нашим покупателям, где будут ремонтировать и обслуживать свои машины, понятное дело, механизм ломается, мы планируем, чтобы в радиусе 100-150 километров был дилерский центр по дороге от Мурманска до Севастополя», – сказал Степанов.

В свою очередь, директор по международным отношениям «Бест Моторс» Ирина Лапкина объяснила, каким образом дилерские центры будут обеспечены необходимыми компонентами.

«Множество иранских брендов, как автомобильных, так и запчастей, заинтересованы в локализации производств здесь. Потому что раньше в Иране точно так же присутствовали иностранные компании, после их ухода производство стало отечественным, иранским, и иранцы сейчас смогли воссоздать фактически все детали и на «Мерседес», и на «Ниссан», и на иное», – отметила она.

«Мы понимаем, что сейчас, когда из России ушли все компании, появилась нехватка запчастей. Да, есть параллельный импорт, но это сроки, это очень большие риски с точки зрения логистики и времени, и большинство компаний не готовы ждать, через сколько приедет какая-то запчасть. И иранцы готовы в России этим помочь, готовы локализовать своё производство и насытить рынок именно запчастями, которых здесь не хватает, чтобы это было и дёшево, в разумных пределах, и в тот срок, в который необходимо, это будет поставляться», – рассказала Лапкина.