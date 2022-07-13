Стало понятно, почему британцы зубами вцепились за Одессу

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Новости Украины

Для Запада Одесса важна с точки зрения отсечения России от важнейших транспортных коридоров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политический аналитик, экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев.

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«Одесса с дореволюционных и советских времен – это огромный логистический хаб. Все это знают, но не представляют его размеров. Это не один порт, а минимум три порта в самом городе и еще в области. А все вокруг – это морская инфраструктура. Железные, автомобильные дороги и всевозможные логистические и финансовые инструменты. Именно через Одессу происходит организация бизнес-встреч, контактов, договоренностей. Через нее можно привезти-вывезти любые объемы товаров в любую точку земли», – сказал Димитриев «Комсомольской правде».

По его словам, возможная потеря Одессы станет сильным ударом по украинской экономике.

«Украине придется выстраивать новую логистическую сеть, искать новые контакты. Это огромное падение ВВП. Собственно, после блокады одесских портов понятно, что происходит с экономикой. В этом смысле у Киева будущего нет. Это, наверное, громко сказано, какое-то все-таки будет, но перспективы совсем не такие, как с портом», – считает собеседник издания.

Он отмечает, что под эгидой Британии выстраивается геополитический проект Междуморье, включающий в себя несколько стран от Балтийского до Черного и даже до Адриатического моря.

«Они собирают их в единое экономическое и транспортное пространство. Таким образом отсекают Россию и азиатские маршруты от европейских. С севера на юг – от Балтики до Черного моря, как раз в районе Одессы. Да, у них есть альтернативный выход – это румынский порт Констанца. Но Одесса – исходя из железнодорожной инфраструктуры – предпочтительнее», – подчеркнул эксперт. «С точки зрения Запада, Одесса необходима, с одной стороны, для самостоятельного экономического развития Украины как сателлита, так и с точки зрения строительства транспортных коридоров, отсекающих Россию от Европы», – резюмирует Димитриев.