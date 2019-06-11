Димитриев: Украинский режим ещё не пережил свой русофобский яд

11.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Политика президента Украины Владимира Зеленского будет такой же русофобской, как и у его предшественника Петра Порошенко, потому что они оба зависимые люди, и выборы в парламент ничего не изменят.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На отношениях с Россией это (выборы в Верховную Раду – прим. ред.), вероятнее всего, никак не отразится. Сам проект «Зеленский» такой же антироссийский, как и «Порошенко», просто использует возможности Юго-Востока и противоположного предыдущему тренда в украинской политике.

То есть если Порошенко выезжал на националистической риторике, от неё все устали, в массовом сознании пошёл откат этого, не смотря на накачку СМИ, и Зеленский выехал на желании людей сбавить градус этого гражданского противостояния, в том числе и внутри.

Но внешней политики это коснётся в минимальной степени. Он довольно зависимый человек и во внутренней, и во внешней политике», – отметил Димитриев.

В качестве доказательства он привёл список кадров Владимира Зеленского, в котором много видных русофобов, и ни одного действительно пророссийского человека.

«Как происходит, например, со списком «Слуги народа». Несмотря на предвыборную риторику, список укомплектован совершенно теми же людьми, которые сделали карьеру при Порошенко и нагнетании истерии. Там, в том числе включены люди, участвовавшие в создании сайта «Миротворец» и прочих проектов, целью которых было как раз нагнетание гражданского конфликта и противостояние с Россией. В первой десятке нет ни одного значимого представителя Юго-Востока», – добавил экс-нардеп.

Также, по его мнению, ситуацию в стране не изменит даже победа «пророссийской оппозиции», в составе которой также много прославившихся украинских «патриотов»

«Что касается остальных проектов, даже самый пророссийский, или, как минимум, который таковым считают в Москве – оппоблок «За життя» включил такое количество явных подонков, подлецов и людей, непосредственно участвовавших в конфронтации с Россией, что воспринимать его как пророссийский, как минимум, странно», – резюмировал эксперт.