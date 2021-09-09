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09.09.2021 23:16 (Мск), Афины, Айнур Курманов
 
interview, Война, геноцид, Греция, Дзен, Донбасс, Запад, нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина
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Димитриос Пателис: Украинское государство идет по пути классического фашизма

Новости УкраиныДимитриос Пателис, профессор философии науки Критского политехнического университета, организатор сети кружков социалистической теории по...

Димитриос Пателис, профессор философии науки Критского политехнического университета, организатор сети кружков социалистической теории по всей Греции, представитель международной логико-исторической школы с самого начала поддержал народ Донбасса и волеизъявление жителей Крыма, а также осудил киевский режим, устроившего кровавую гражданскую войну. Он любезно согласился дать интервью «ПолитНавигатору» по поводу возможных перспектив развития проекта «Анти-Россия» и по факту фашизации украинского государства.

ПолитНавигатор: Недавно в Киеве состоялась конференция «Крымская платформа», на которую прибыли в большинстве второстепенные чиновники из нескольких десятков стран. Насколько такие мероприятия действительно дадут возможность правительству Украины вернуть Крым?

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Димитриос Пателис: Конечно, вопрос очень интересный и касается не только России и бывшего Советского Союза, но и Греции, на мой взгляд. Потому что такие инициативы как «Крымская Платформа» происходят на фоне прямых военных операций, так как идет полномасштабная третья мировая империалистическая война сегодня во всем мире. И поэтому надо оценивать то, что сейчас происходит в регионе и в мире в целом под углом зрения этой войны. Эта война империалистическая, которая проводится со стороны старых империалистических держав и проводится, чтобы они сохранили и утвердили свои позиции в мировом масштабе.

Дело в том, что в мировом соотношении сил, прежде всего, в экономических отношениях, но также в политических и военных уже отношениях, имеют место огромные сдвиги. Сейчас отчетливо отображается тот факт, что господствующие в течение ХХ и в начале ХХI века империалистические державы во главе с США не в состоянии уже удержать своё господствующее доминирующее место и поэтому они вынуждены бороться всеми средствами, непосредственно военными действиями, гибридными войнами, дипломатическими войнами, экономическими войнами.

На данный момент во главе с КНР создается новый полюс в мире, и США со своими сателлитами стремятся подорвать этот процесс консолидации вокруг Пекина в коалицию таких государств как Россия и Иран. Этому примеру могут последовать также некоторые латиноамериканские страны, Сирия и другие державы Юго-Восточной Азии, которые следят за оформлением такого блока. Это объединение происходит во многом в ответ на агрессивное поведение старых империалистических держав.

Так что крымский вопрос должен рассматриваться, как и вопросы Донбасса, Белоруссии, Кавказа и Закавказья, Приднестровья, под углом зрения данного противоборства. Поэтому то, что происходит сейчас вокруг данной инициативы – конференции «Крымская Платформа» – это факт проявления действий со стороны западных держав во главе с США. Конечно, киевский режим после переворота 2014-го года является марионеточным, и ни о какой самостоятельности не может быть и речи. Можно говорить только об оккупированной стране со стороны США, НАТО и Евросоюза.

Оккупация происходит, главным образом, косвенно, опосредованно, за счет внешнего управления, так как Вашингтон определяет, какие силы в итоге будут править на Украине. Все эти квазивыборные процессы, когда президентом стал актер комедийного жанра, в данной ситуации ничего не решают. И в этом смысле я считаю, что эта «Крымская Платформа» – еще одна попытка со стороны США, НАТО и Евросоюза оказать давление на Россию, показать еще раз всем, кто главный, и консолидировать желательно все вассальные и полувассальные регионы, в том числе и правительство Греции.

Позорно, что греческая политическая система и дипломатия принимает участие полностью в этом спектакле. Конечно, они отправили туда ни министра, ни главу правительства, но это абсолютно не меняет суть. Хотя греческие власти недавно находились в плачевном состоянии во время крупномасштабных пожаров, и основная помощь в ликвидации данного бедствия шла со стороны России. Представляете, какое смехотворное положение занимает наше правительство, которое, с одной стороны, просит спасти от огня, и Москва отправляет технику, авиацию и спасателей, а с другой стороны, вовлечена полномасштабно в таком сборище как «Крымская Платформа».

Однако за несколько дней до этого мероприятия греческий министр иностранных дел посетил Киев и там он дошел до того, что извратил нашу новейшую историю, заявив, что наша национально-освободительная революция началась с Украины. Но когда происходила наша революция 1821 года и подготавливалась, то даже термина и слова как Украина не существовало.  Тайное общество греческих революционеров создавалось, я подчеркиваю, в тогдашней России, а именно в Крыму и Одессе.

Как видите, нашему министру не составило труда извратить нашу историю в угоду США, НАТО и Евросоюзу. И еще раз он подчеркнул, что Греция поддерживает Украину и считает уход Крыма аннексией, а также сравнил это с оккупацией северного Кипра в 1974 году. Напомню, что на острове Кипр после попытки военного переворота со стороны греческой хунты чёрных полковников, которая была установлена американцами и агентами ЦРУ, что дало повод Турции, другому члену НАТО захватить северный Кипр или 40% территории этого молодого островного государства.

По мнению этого министра, это такая же форма аннексии. Но возникает резонный вопрос – какая это форма аннексии, когда коренное население выразило своё волеизъявление референдумом? Что на Кипре референдумом кипрский народ принял захватнические натовские турецкие войска и аплодировал как освободителям? И с точки зрения аналогий  это совершенно нелепо – и логически, и фактически. Я говорю об этом, чтобы было понятно, на каком уровне и какого типа политическими соображениями идут западные правительства на такие действия.

ПолитНавигатор: Насколько, по Вашему мнению, готовы США и НАТО воевать за Крымский полуостров с Россией?

Димитриос Пателис: Ситуация после последних событий в Афганистане показывает, что эта бывшая единственная сверхдержава не в состоянии воевать даже с некоторыми партизанами в горной небольшой стране, не говоря уже о крупномасштабной войне с Россией и её союзниками. Это также нелепо, учитывая нынешнее соотношение сил.

Они не готовы и неспособны на это, но они способны на другое. В частности, они могут сохранять очаги напряженности и дуги дестабилизации по всем важным экономически и военным территориям, чтобы создавать условия для так называемого управляемого хаоса. Они потом, как мы видели в Афганистане, Сирии и Ливии, очень быстро становятся неуправляемыми, учитывая упадок традиционных империалистических держав, о котором я говорил в начале.

ПолитНавигатор: Как можно расценивать то обстоятельство, что в этой бывшей советской республике реабилитированы пособники нацистов и каратели, а участников дивизии СС «Галичина» чествуют как героев, в том числе и президент, а по улицам проходят разрешенные демонстрации неонацистов. Можно ли рассматривать это как процесс фашизации общества и государства?

Димитриос Пателис: По-моему, вопрос риторический. Сразу ясно, что, учитывая, то, о чем мы говорили до этого, раз речь идет о крупномасштабной империалистической войне, которая проводится в рамках третьего структурного мирового кризиса капиталистической системы, который глубже, чем два предыдущих кризиса конца XIX начала ХХ века и 29-33 годов ХХ века. Этот новейший кризис усугубляется еще больше пандемией коронавируса сегодня.

Естественно, что в его условиях фашизации обществ, которые в той или иной мере замешаны в этом деле – это закономерный процесс. Ведь это определенная форма капиталистической системы по милитаризации, мобилизации сил общества и военщины, выражающаяся в крайнем антикоммунизме и антисоциальных настроениях, то есть, против любых требований трудящихся. Сама обстановка требует от верхов проведения такой фашизации.

Что такое фашизм? Это наиболее реакционные и агрессивные силы финансовой олигархии, которые в условиях кризиса и войны одерживают верх для того, чтобы манипулировать народом и ввести чрезвычайные меры внутри стран для ведения вооруженных действий против своих соседей. То есть, эти шествия и возвеличивание пособников нацистов не случайны и имеют глубокие исторические корни.

Ведь разбитые в результате проигрыша в гражданской войне белогвардейские и националистические силы, в том числе украинские, осели и были приняты в университетах Канады и США, создали там фонды, собирали по всему миру сторонников, обучали их, воспитывали и готовили на всякий случай.

Как известно, за это дело взялась очень хорошо нацистская Германия, которая консолидировала многих из этих деятелей и на их основе создавали различные коллаборационистские формирования, использовавшиеся против Красной Армии и Советского Союза во время Второй мировой войны. И это общеизвестные факты. УНА-УНСО и подобные образования как дивизия СС «Галичина» они работали в рамках вермахта против своего же народа и Советского Союза.

То, что они сейчас выступают в качестве «героев» – естественный, в кавычках, процесс. Ведь произошедшее в СССР в конце 80-х и начале 90-х – это открытая буржуазная контрреволюция, что означает встраивание народов в мировую капиталистическую систему. Так что – естественно, что кумирами новых режимов, которые возникли на руинах Советского Союза после уникальной такой в истории контрреволюции, становятся нацисты.

ПолитНавигатор: В ряде украинских городов, в частности в Киеве и Харькове националистами были проведены «мовные патрули», когда продавцов оскорбляли и бросали им в лицо мелочь за то, что они отвечали на русском языке. Сейчас такой почин подхвачен и казахскими националистами в другой республике бывшего СССР. Недавно Верховная Рада приняла еще и дискриминационный закон «О коренных народах», в список которого не попали русские, поляки, белорусы, венгры, молдаване и другие народы, проживающие на Украине. Не считаете ли Вы, что это сознательная сегрегация граждан по языковому и национальному признаку?

Димитриос Пателис: Должен отметить, то, что происходит в Харькове и Киеве и в других городах, как и во многих других местах бывшего Советского Союза – это естественные последствия той фашизации, о которой я говорил. С другой стороны, олигархические силы понимают прекрасно, что растут протестные настроения среди народа. Тем более, в условиях кризиса и вооруженных конфликтов, а Украина – это страна на территории которой происходит война, причем война, имеющей все черты гражданской и одновременно иностранной интервенции, учитывая, что американские и натовские войска непосредственно подготавливают кадры армии Незалежной, вооружают их и обучают.

В этой ситуации власти и олигархи пытаются манипулировать настроениями и сознанием масс, недовольных снижением уровня жизни, посредством развития националистических движений и других человеконенавистнических идеологических догм. С их помощью удобно направить агрессивность людей в результате обнищания против других таких же людей на основании определенного поверхностного признака – такого как раса, национальность, вероисповедование или язык.

И то, что Верховная Рада приняла такой дискриминационный закон «О коренных народах», фактически подтверждает данный тезис. Этим фактически запрещаются другие языки и, главным образом, русский язык. Люди, которые жили в Советском Союзе, знают, что на русском языке большинство украинского народа разговаривали и у себя дома, а не только официально. Так что этот закон, по сути, запрещающий русский язык и не только русский, но и других «некоренных народов», это прямо фашистский акт. Причем он подготовлен под диктовку США, НАТО и Евросоюза.

Конечно, главный враг сейчас – это Россия. Она является основным осколком Советского Союза, у которого есть огромный военный арсенал и потенциал и сейчас вместе с Китаем составляет основную угрозу старым империалистическим силам.  Так что заниматься травлей народов бывшего СССР друг против друга – это основное направление по манипулированию в таких кризисных и военных условиях.

При этом, позвольте мне отметить, что среди тех «некоренных народов», которые не вошли в список титульных в рамках этого дискриминационного закона – это и греческий народ. Есть несколько сотен тысяч греков, которые проживают на территории Крыма, Донбасса, Одессы и всего Причерноморья. Нынешнее правительство Греции, вопреки декларируемому национализму, поддерживая киевский режим, тем самым поддерживает фашизацию и дискриминацию, в том числе, и греческого народа. Вот такие они «патриоты» – наши буржуазные правители.

ПолитНавигатор: Как, по Вашему мнению, можно расценить заявление Зеленского от 5 августа, в котором он тем жителям Донбасса, кто считает себя русскими, посоветовал ради детей и внуков искать себе место в России?

Димитриос Пателис: Это повторение того, о чем говорили карательные отряды и фашисты с самого начала восстания на Донбассе и развязывания гражданской войны. «Чемодан, вокзал, Россия» – такой лозунг был на вооружении всех националистов. То, что Зеленский будучи марионеточной фигурой и комедиантом повторяет лозунги фашистов и карательных отрядов типа «Азова», вовсе не случайно.

Если официальное правительство Украины призывает население, у которого русский язык родной, и соответственно самосознание и культура русское, а также во многом еще советское, уезжать в Россию, то это означает стремление провести этнические чистки. А то, что власти хотят их организовать, разрывают все связи и отношения, а также пытаются насильственно создать так называемую политическую нацию под руководством Запада, подтверждает тот факт ведения крупномасштабной войны. И всё, что сейчас происходит, есть ни что иное, как военные акты.

ПолитНавигатор: Украинские власти фактически не признают минский формат переговоров и отказываются осуществлять достигнутые соглашения. Значит ли это, по Вашему мнению, что вялотекущая война на Донбассе продолжится?

Димитриос Пателис: Конечно, это еще один такой вариант замороженного конфликта, который вписывается полностью в стратегию дестабилизационной дуги, о которой я говорил. И это ясно с самого начала. Дело в том, что киевские режим сейчас находится в нелепом положении, так как изначально не признавал факта восстания на Донбассе. Хунта всё время твердила об агрессии и заявляла, что Россия не гарант минских переговоров, а сторона конфликта.

Вооруженные формирования, которые были созданы ополченцами и превратились в милицию, то есть в тактические образования, которые действуют на Донбассе, называются в Киеве агрессорами, захватчиками, русскими и так далее. Эти идеологемы мешают им даже принять участие в дипломатическом процессе. Ясно также, что это они делают под диктовку.

Поэтому в продолжение того о чём мы говорили, США и евроатлантическая ось, которая проводит сейчас эту войну, заинтересованы в том, чтобы конфликт на Донбассе продолжался.

ПолитНавигатор: Как Вы думаете, поездка президента Зеленского в США и встреча его с президентом Байденом улучшит ли позиции официального Киева на сегодняшний момент? Как известно, результатом встречи стало соглашение о передаче вооружений Незалежной на сумму 60 миллионов долларов. Фактически это стоимость трех средних вертолётов, тогда как Вашингтон вложил в строительство афганской армии 85 миллиардов долларов.

Димитриос Пателис: Это явно непредельная сумма. Да, при таких средствах была создана могучая армия в 300 тысяч вооруженных людей и подготовленных странами НАТО. А что от этого они теперь имеют? Позорище – аэропорта Кабула. То есть, паническое отступление, и при этом они оставили там практически всё вооружение. Имейте в виду, что за годы империалистического вторжения и оккупации Афганистана ежегодный официальный поток на поддержание бюджета страны составлял 8,5 миллиарда долларов в форме дотаций различных международных фондов, что составляло примерно 43% официального ВВП.

Кстати, в этой оккупации участвовало и греческое правительство, отправившее туда 3,5 тысячи человек и потратившее на военную операцию 300 миллионов евро.

Правда, из этих общих 8,5 миллиардов мало что перепадало самому афганскому народу, так и мало что останется и украинскому народу после такой подачки. Более того, они показывают таким образом, что с одной стороны, киевский режим – это такая марионетка, которая вынуждена выступать в роли попрошайки, а с другой стороны, хозяева дают такие подачки, чтобы сохранить зависимость от себя.

То, что американцы внедряют свои вооружения, дают даром или продают украинцам, – это насаждение дикой зависимости. Ведь нынешние образцы они не разовые и на всю жизнь, а сложные системы, которые требуют ремонта, модернизации, расходных материалов, запчасти, техобслуживание и специалистов. Это, в общем, укрепляет вассалитет не только от США, НАТО и Евросоюза, но и ставит в прямую зависимость от ВПК. По сути, подобное – та же форма неоколониализма.

При этом они же заявляют, что не готовы полномасштабно поддерживать что-то крупное в этом регионе. Они хотят лишь сохранить очаг дестабилизации и искусственно сконструировать так называемую политическую украинскую нацию, при этом фундаментально и принципиально антироссийскую. И в общем, если им удастся это сделать, то будет вполне достаточно. А дальше будет всё зависеть от соотношения сил в мировом масштабе – и больше, чем от состояния киевского режима.

ПолитНавигатор: Насколько сейчас в европейской и греческой прессе актуальна тема Украины? Обсуждают ли ее на правительственных уровнях или внимание к ней сошло на нет?

Димитриос Пателис: Это сложный вопрос, потому что в неудобном положении находится наше правительство, так как оно поддерживает США, НАТО и Евросоюз во всех отношениях, в том числе, и в отношении Украины.

Параллельно с этим идут и другие процессы, которые связаны с религией и с церковью. Известно, что религиозный фактор очень сильно включается в эти действия, связанные с развязыванием третьей мировой войны, о которой я говорил. В частности, это касается деятельности схизматической церкви Украины, которая под диктовку Запада стремится выступать в качестве антипода Московской патриархии, опять-таки, по принципу «разделяй и властвуй». Тут замешена и Константинопольская патриархия, и через это замешена и Греческая церковь. А у нас церковь не отделена от государства.

Даже таким косвенным образом, то есть через церковные процедуры, греческое государство вмешивается во внутренние дела Украины, в той или иной степени. Что же касается греческой прессы, то украинский вопрос по-своему обсуждается, но это не самая актуальная тема. Главным образом, наши правители предпочитают тайную дипломатию и действуют в тени и потом ставят перед фактом.

Так что определенное внимание есть, особенно среди народа, который обращает взор на бывший Советский Союз. В Греции традиционно сильны дружеские чувства к советским народам, которые ассоциировались, главным образом, с Россией и русскими. Даже когда существовал СССР, простые греки говорили о России. И сейчас симпатии эти во многом сохранились, и наш долг развить эти традиции и углубить отношения между нашими народами против империализма, агрессии и войны за мир и прогресс, за социализм.

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