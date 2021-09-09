Димитриос Пателис: Украинское государство идет по пути классического фашизма

09.09.2021 23:16 (Мск), Афины, Айнур Курманов

Новости Украины

Димитриос Пателис, профессор философии науки Критского политехнического университета, организатор сети кружков социалистической теории по всей Греции, представитель международной логико-исторической школы с самого начала поддержал народ Донбасса и волеизъявление жителей Крыма, а также осудил киевский режим, устроившего кровавую гражданскую войну. Он любезно согласился дать интервью «ПолитНавигатору» по поводу возможных перспектив развития проекта «Анти-Россия» и по факту фашизации украинского государства.

ПолитНавигатор: Недавно в Киеве состоялась конференция «Крымская платформа», на которую прибыли в большинстве второстепенные чиновники из нескольких десятков стран. Насколько такие мероприятия действительно дадут возможность правительству Украины вернуть Крым?

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Димитриос Пателис: Конечно, вопрос очень интересный и касается не только России и бывшего Советского Союза, но и Греции, на мой взгляд. Потому что такие инициативы как «Крымская Платформа» происходят на фоне прямых военных операций, так как идет полномасштабная третья мировая империалистическая война сегодня во всем мире. И поэтому надо оценивать то, что сейчас происходит в регионе и в мире в целом под углом зрения этой войны. Эта война империалистическая, которая проводится со стороны старых империалистических держав и проводится, чтобы они сохранили и утвердили свои позиции в мировом масштабе.

Дело в том, что в мировом соотношении сил, прежде всего, в экономических отношениях, но также в политических и военных уже отношениях, имеют место огромные сдвиги. Сейчас отчетливо отображается тот факт, что господствующие в течение ХХ и в начале ХХI века империалистические державы во главе с США не в состоянии уже удержать своё господствующее доминирующее место и поэтому они вынуждены бороться всеми средствами, непосредственно военными действиями, гибридными войнами, дипломатическими войнами, экономическими войнами.

На данный момент во главе с КНР создается новый полюс в мире, и США со своими сателлитами стремятся подорвать этот процесс консолидации вокруг Пекина в коалицию таких государств как Россия и Иран. Этому примеру могут последовать также некоторые латиноамериканские страны, Сирия и другие державы Юго-Восточной Азии, которые следят за оформлением такого блока. Это объединение происходит во многом в ответ на агрессивное поведение старых империалистических держав.

Так что крымский вопрос должен рассматриваться, как и вопросы Донбасса, Белоруссии, Кавказа и Закавказья, Приднестровья, под углом зрения данного противоборства. Поэтому то, что происходит сейчас вокруг данной инициативы – конференции «Крымская Платформа» – это факт проявления действий со стороны западных держав во главе с США. Конечно, киевский режим после переворота 2014-го года является марионеточным, и ни о какой самостоятельности не может быть и речи. Можно говорить только об оккупированной стране со стороны США, НАТО и Евросоюза.

Оккупация происходит, главным образом, косвенно, опосредованно, за счет внешнего управления, так как Вашингтон определяет, какие силы в итоге будут править на Украине. Все эти квазивыборные процессы, когда президентом стал актер комедийного жанра, в данной ситуации ничего не решают. И в этом смысле я считаю, что эта «Крымская Платформа» – еще одна попытка со стороны США, НАТО и Евросоюза оказать давление на Россию, показать еще раз всем, кто главный, и консолидировать желательно все вассальные и полувассальные регионы, в том числе и правительство Греции.

Позорно, что греческая политическая система и дипломатия принимает участие полностью в этом спектакле. Конечно, они отправили туда ни министра, ни главу правительства, но это абсолютно не меняет суть. Хотя греческие власти недавно находились в плачевном состоянии во время крупномасштабных пожаров, и основная помощь в ликвидации данного бедствия шла со стороны России. Представляете, какое смехотворное положение занимает наше правительство, которое, с одной стороны, просит спасти от огня, и Москва отправляет технику, авиацию и спасателей, а с другой стороны, вовлечена полномасштабно в таком сборище как «Крымская Платформа».

Однако за несколько дней до этого мероприятия греческий министр иностранных дел посетил Киев и там он дошел до того, что извратил нашу новейшую историю, заявив, что наша национально-освободительная революция началась с Украины. Но когда происходила наша революция 1821 года и подготавливалась, то даже термина и слова как Украина не существовало. Тайное общество греческих революционеров создавалось, я подчеркиваю, в тогдашней России, а именно в Крыму и Одессе.

Как видите, нашему министру не составило труда извратить нашу историю в угоду США, НАТО и Евросоюзу. И еще раз он подчеркнул, что Греция поддерживает Украину и считает уход Крыма аннексией, а также сравнил это с оккупацией северного Кипра в 1974 году. Напомню, что на острове Кипр после попытки военного переворота со стороны греческой хунты чёрных полковников, которая была установлена американцами и агентами ЦРУ, что дало повод Турции, другому члену НАТО захватить северный Кипр или 40% территории этого молодого островного государства.

По мнению этого министра, это такая же форма аннексии. Но возникает резонный вопрос – какая это форма аннексии, когда коренное население выразило своё волеизъявление референдумом? Что на Кипре референдумом кипрский народ принял захватнические натовские турецкие войска и аплодировал как освободителям? И с точки зрения аналогий это совершенно нелепо – и логически, и фактически. Я говорю об этом, чтобы было понятно, на каком уровне и какого типа политическими соображениями идут западные правительства на такие действия.

ПолитНавигатор: Насколько, по Вашему мнению, готовы США и НАТО воевать за Крымский полуостров с Россией?

Димитриос Пателис: Ситуация после последних событий в Афганистане показывает, что эта бывшая единственная сверхдержава не в состоянии воевать даже с некоторыми партизанами в горной небольшой стране, не говоря уже о крупномасштабной войне с Россией и её союзниками. Это также нелепо, учитывая нынешнее соотношение сил.

Они не готовы и неспособны на это, но они способны на другое. В частности, они могут сохранять очаги напряженности и дуги дестабилизации по всем важным экономически и военным территориям, чтобы создавать условия для так называемого управляемого хаоса. Они потом, как мы видели в Афганистане, Сирии и Ливии, очень быстро становятся неуправляемыми, учитывая упадок традиционных империалистических держав, о котором я говорил в начале.

ПолитНавигатор: Как можно расценивать то обстоятельство, что в этой бывшей советской республике реабилитированы пособники нацистов и каратели, а участников дивизии СС «Галичина» чествуют как героев, в том числе и президент, а по улицам проходят разрешенные демонстрации неонацистов. Можно ли рассматривать это как процесс фашизации общества и государства?

Димитриос Пателис: По-моему, вопрос риторический. Сразу ясно, что, учитывая, то, о чем мы говорили до этого, раз речь идет о крупномасштабной империалистической войне, которая проводится в рамках третьего структурного мирового кризиса капиталистической системы, который глубже, чем два предыдущих кризиса конца XIX начала ХХ века и 29-33 годов ХХ века. Этот новейший кризис усугубляется еще больше пандемией коронавируса сегодня.

Естественно, что в его условиях фашизации обществ, которые в той или иной мере замешаны в этом деле – это закономерный процесс. Ведь это определенная форма капиталистической системы по милитаризации, мобилизации сил общества и военщины, выражающаяся в крайнем антикоммунизме и антисоциальных настроениях, то есть, против любых требований трудящихся. Сама обстановка требует от верхов проведения такой фашизации.

Что такое фашизм? Это наиболее реакционные и агрессивные силы финансовой олигархии, которые в условиях кризиса и войны одерживают верх для того, чтобы манипулировать народом и ввести чрезвычайные меры внутри стран для ведения вооруженных действий против своих соседей. То есть, эти шествия и возвеличивание пособников нацистов не случайны и имеют глубокие исторические корни.

Ведь разбитые в результате проигрыша в гражданской войне белогвардейские и националистические силы, в том числе украинские, осели и были приняты в университетах Канады и США, создали там фонды, собирали по всему миру сторонников, обучали их, воспитывали и готовили на всякий случай.

Как известно, за это дело взялась очень хорошо нацистская Германия, которая консолидировала многих из этих деятелей и на их основе создавали различные коллаборационистские формирования, использовавшиеся против Красной Армии и Советского Союза во время Второй мировой войны. И это общеизвестные факты. УНА-УНСО и подобные образования как дивизия СС «Галичина» они работали в рамках вермахта против своего же народа и Советского Союза.

То, что они сейчас выступают в качестве «героев» – естественный, в кавычках, процесс. Ведь произошедшее в СССР в конце 80-х и начале 90-х – это открытая буржуазная контрреволюция, что означает встраивание народов в мировую капиталистическую систему. Так что – естественно, что кумирами новых режимов, которые возникли на руинах Советского Союза после уникальной такой в истории контрреволюции, становятся нацисты.

ПолитНавигатор: В ряде украинских городов, в частности в Киеве и Харькове националистами были проведены «мовные патрули», когда продавцов оскорбляли и бросали им в лицо мелочь за то, что они отвечали на русском языке. Сейчас такой почин подхвачен и казахскими националистами в другой республике бывшего СССР. Недавно Верховная Рада приняла еще и дискриминационный закон «О коренных народах», в список которого не попали русские, поляки, белорусы, венгры, молдаване и другие народы, проживающие на Украине. Не считаете ли Вы, что это сознательная сегрегация граждан по языковому и национальному признаку?

Димитриос Пателис: Должен отметить, то, что происходит в Харькове и Киеве и в других городах, как и во многих других местах бывшего Советского Союза – это естественные последствия той фашизации, о которой я говорил. С другой стороны, олигархические силы понимают прекрасно, что растут протестные настроения среди народа. Тем более, в условиях кризиса и вооруженных конфликтов, а Украина – это страна на территории которой происходит война, причем война, имеющей все черты гражданской и одновременно иностранной интервенции, учитывая, что американские и натовские войска непосредственно подготавливают кадры армии Незалежной, вооружают их и обучают.

В этой ситуации власти и олигархи пытаются манипулировать настроениями и сознанием масс, недовольных снижением уровня жизни, посредством развития националистических движений и других человеконенавистнических идеологических догм. С их помощью удобно направить агрессивность людей в результате обнищания против других таких же людей на основании определенного поверхностного признака – такого как раса, национальность, вероисповедование или язык.

И то, что Верховная Рада приняла такой дискриминационный закон «О коренных народах», фактически подтверждает данный тезис. Этим фактически запрещаются другие языки и, главным образом, русский язык. Люди, которые жили в Советском Союзе, знают, что на русском языке большинство украинского народа разговаривали и у себя дома, а не только официально. Так что этот закон, по сути, запрещающий русский язык и не только русский, но и других «некоренных народов», это прямо фашистский акт. Причем он подготовлен под диктовку США, НАТО и Евросоюза.

Конечно, главный враг сейчас – это Россия. Она является основным осколком Советского Союза, у которого есть огромный военный арсенал и потенциал и сейчас вместе с Китаем составляет основную угрозу старым империалистическим силам. Так что заниматься травлей народов бывшего СССР друг против друга – это основное направление по манипулированию в таких кризисных и военных условиях.

При этом, позвольте мне отметить, что среди тех «некоренных народов», которые не вошли в список титульных в рамках этого дискриминационного закона – это и греческий народ. Есть несколько сотен тысяч греков, которые проживают на территории Крыма, Донбасса, Одессы и всего Причерноморья. Нынешнее правительство Греции, вопреки декларируемому национализму, поддерживая киевский режим, тем самым поддерживает фашизацию и дискриминацию, в том числе, и греческого народа. Вот такие они «патриоты» – наши буржуазные правители.

ПолитНавигатор: Как, по Вашему мнению, можно расценить заявление Зеленского от 5 августа, в котором он тем жителям Донбасса, кто считает себя русскими, посоветовал ради детей и внуков искать себе место в России?

Димитриос Пателис: Это повторение того, о чем говорили карательные отряды и фашисты с самого начала восстания на Донбассе и развязывания гражданской войны. «Чемодан, вокзал, Россия» – такой лозунг был на вооружении всех националистов. То, что Зеленский будучи марионеточной фигурой и комедиантом повторяет лозунги фашистов и карательных отрядов типа «Азова», вовсе не случайно.

Если официальное правительство Украины призывает население, у которого русский язык родной, и соответственно самосознание и культура русское, а также во многом еще советское, уезжать в Россию, то это означает стремление провести этнические чистки. А то, что власти хотят их организовать, разрывают все связи и отношения, а также пытаются насильственно создать так называемую политическую нацию под руководством Запада, подтверждает тот факт ведения крупномасштабной войны. И всё, что сейчас происходит, есть ни что иное, как военные акты.

ПолитНавигатор: Украинские власти фактически не признают минский формат переговоров и отказываются осуществлять достигнутые соглашения. Значит ли это, по Вашему мнению, что вялотекущая война на Донбассе продолжится?

Димитриос Пателис: Конечно, это еще один такой вариант замороженного конфликта, который вписывается полностью в стратегию дестабилизационной дуги, о которой я говорил. И это ясно с самого начала. Дело в том, что киевские режим сейчас находится в нелепом положении, так как изначально не признавал факта восстания на Донбассе. Хунта всё время твердила об агрессии и заявляла, что Россия не гарант минских переговоров, а сторона конфликта.

Вооруженные формирования, которые были созданы ополченцами и превратились в милицию, то есть в тактические образования, которые действуют на Донбассе, называются в Киеве агрессорами, захватчиками, русскими и так далее. Эти идеологемы мешают им даже принять участие в дипломатическом процессе. Ясно также, что это они делают под диктовку.

Поэтому в продолжение того о чём мы говорили, США и евроатлантическая ось, которая проводит сейчас эту войну, заинтересованы в том, чтобы конфликт на Донбассе продолжался.

ПолитНавигатор: Как Вы думаете, поездка президента Зеленского в США и встреча его с президентом Байденом улучшит ли позиции официального Киева на сегодняшний момент? Как известно, результатом встречи стало соглашение о передаче вооружений Незалежной на сумму 60 миллионов долларов. Фактически это стоимость трех средних вертолётов, тогда как Вашингтон вложил в строительство афганской армии 85 миллиардов долларов.

Димитриос Пателис: Это явно непредельная сумма. Да, при таких средствах была создана могучая армия в 300 тысяч вооруженных людей и подготовленных странами НАТО. А что от этого они теперь имеют? Позорище – аэропорта Кабула. То есть, паническое отступление, и при этом они оставили там практически всё вооружение. Имейте в виду, что за годы империалистического вторжения и оккупации Афганистана ежегодный официальный поток на поддержание бюджета страны составлял 8,5 миллиарда долларов в форме дотаций различных международных фондов, что составляло примерно 43% официального ВВП.

Кстати, в этой оккупации участвовало и греческое правительство, отправившее туда 3,5 тысячи человек и потратившее на военную операцию 300 миллионов евро.

Правда, из этих общих 8,5 миллиардов мало что перепадало самому афганскому народу, так и мало что останется и украинскому народу после такой подачки. Более того, они показывают таким образом, что с одной стороны, киевский режим – это такая марионетка, которая вынуждена выступать в роли попрошайки, а с другой стороны, хозяева дают такие подачки, чтобы сохранить зависимость от себя.

То, что американцы внедряют свои вооружения, дают даром или продают украинцам, – это насаждение дикой зависимости. Ведь нынешние образцы они не разовые и на всю жизнь, а сложные системы, которые требуют ремонта, модернизации, расходных материалов, запчасти, техобслуживание и специалистов. Это, в общем, укрепляет вассалитет не только от США, НАТО и Евросоюза, но и ставит в прямую зависимость от ВПК. По сути, подобное – та же форма неоколониализма.

При этом они же заявляют, что не готовы полномасштабно поддерживать что-то крупное в этом регионе. Они хотят лишь сохранить очаг дестабилизации и искусственно сконструировать так называемую политическую украинскую нацию, при этом фундаментально и принципиально антироссийскую. И в общем, если им удастся это сделать, то будет вполне достаточно. А дальше будет всё зависеть от соотношения сил в мировом масштабе – и больше, чем от состояния киевского режима.

ПолитНавигатор: Насколько сейчас в европейской и греческой прессе актуальна тема Украины? Обсуждают ли ее на правительственных уровнях или внимание к ней сошло на нет?

Димитриос Пателис: Это сложный вопрос, потому что в неудобном положении находится наше правительство, так как оно поддерживает США, НАТО и Евросоюз во всех отношениях, в том числе, и в отношении Украины.

Параллельно с этим идут и другие процессы, которые связаны с религией и с церковью. Известно, что религиозный фактор очень сильно включается в эти действия, связанные с развязыванием третьей мировой войны, о которой я говорил. В частности, это касается деятельности схизматической церкви Украины, которая под диктовку Запада стремится выступать в качестве антипода Московской патриархии, опять-таки, по принципу «разделяй и властвуй». Тут замешена и Константинопольская патриархия, и через это замешена и Греческая церковь. А у нас церковь не отделена от государства.

Даже таким косвенным образом, то есть через церковные процедуры, греческое государство вмешивается во внутренние дела Украины, в той или иной степени. Что же касается греческой прессы, то украинский вопрос по-своему обсуждается, но это не самая актуальная тема. Главным образом, наши правители предпочитают тайную дипломатию и действуют в тени и потом ставят перед фактом.

Так что определенное внимание есть, особенно среди народа, который обращает взор на бывший Советский Союз. В Греции традиционно сильны дружеские чувства к советским народам, которые ассоциировались, главным образом, с Россией и русскими. Даже когда существовал СССР, простые греки говорили о России. И сейчас симпатии эти во многом сохранились, и наш долг развить эти традиции и углубить отношения между нашими народами против империализма, агрессии и войны за мир и прогресс, за социализм.