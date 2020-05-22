«Динамика падения доверия Зеленскому колоссальная» – юрист

22.05.2020, Киев, Игорь Петров

Ни один президент Украины в первый год своей каденции не терял доверие избирателей так быстро как Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не доверяю сегодняшним рейтингам. Я уверена, что они держатся на определенном сложном психологическом состоянии украинцев, которые сейчас переживают тяжелейшие времена, связанные с коронавирусом, с инерцией завышенных ожиданий от Зеленского и с недостаточным осознанием того, что на самом деле происходит и чем это все закончится.

Я бы сейчас говорила вообще не про рейтинги, я бы сейчас говорила не про цифры, я бы говорила про динамику. Абсолютно каждый социолог, который замерял Зеленского и команду сказал одно – ни один президент страны за все время своей каденции не терял в первый год так быстро и так стремительно почти половину своего доверия, ни один. То есть, у нас Зеленский – чемпион по падению.

И говорить нужно не от цифрах, а о динамике. Растёт общественное недоверие, общественное разочарование, пессимизм, бедность, растут самые негативные проявления, которые только могли быть. Я думаю, о реальных цифрах мы поговорим осенью. Потому что, надеюсь, к осени уже социологи будут не обзванивать кого попало по телефону… а именно так проводятся эти рейтинги, и я не уверена, что при этом четко придерживается норма в возрастном поле, местонахождении респондента и так далее.

Осенью, как говорится, цеплят считать. Сейчас следует констатировать только одно – год Зеленского был потерянным годом, бесполезным потерянным годом. Мы приближаемся, к сожалению, к необратимым последствиям в экономике, социальной сфере, политической сфере.

Государственный курс Порошенко не изменился, государственная позиция власти – это лакейство перед зарубежными лидерами, донорами, спонсорами и спекулянтами. И по осени мы обязательно посчитаем цифры, а сейчас можно говорить только одно – люди все видят. Динамика падения доверия Зеленскому колоссальная», – сказала Елена Лукаш.