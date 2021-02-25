Дипломат: Американцы готовят убийцу Стерненко в президенты Украины

25.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Персону осужденного на семь лет одесского праворадикала Сергея Стерненко раскручивают в медиа специально, чтобы сделать из него альтернативу экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады, дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, Стерненко поддерживается со стороны США через имеющею влияние в Вашингтоне бывшую ио министра здравоохранения Ульяну Супрун.

«Научили его говорить, надели очочки, причесали. Заметьте, кто его главный куратор? Госпожа Ульяна Супрун. Ульяна Супрун – это крестная мать Стерненко в украинской политике. Кто-то может сказать: «Подумаешь, какая-то тетка, полностью убившая нашу медицину, сохранившая американское гражданство, вопреки законодательству и, в общем-то, никто».

Нет, я пытаюсь через своих американских друзей и знакомых разобраться в природе ее влияния в Вашингтоне. Для меня непонятно, но она имеет весомый голос в Вашингтоне… Мне известно, что они долгое время метили Стерненко в альтернативу Порошенко. Они понимают, что Порошенко в силу коррупционных скандалов, в силу того, что человек записывал на диктофон разговоры с вице-президентом США Байденом, этого в Вашингтоне никто не забудет, он для Вашингтона уже как кандидат-сменщик Зеленского не подходит. Поэтому ищут сейчас активно альтернативу…

Стерненко сейчас, они надеются, что будет апелляция, что он выйдет и теперь реально станет героем. И здесь зависит очень многое от власти. Если Зеленский, его окружение реально надавят на апелляционный суд и позволят отменить этот приговор, то они потеряют всякое уважение адекватных людей, журналистов и так далее, а во-вторых, получат серьезного конкурента на следующие президентские выборы.

Я бы на Стерненко посмотрел именно с этой точки зрения. Все, что происходит – парень еще мало известен обществу по сравнению с тем же Порошенко, но его активно сейчас раскручивают для того, чтобы сказать: «Он же деньги не крал? Не крал. А Россию ненавидит не меньше, чем Порошенко. То есть это такой «хороший Порошенко», – заявил Волошин.