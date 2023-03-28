Дипломат Бессмертный пугает украинцев русской «артой с ядерным компонентом»

Вадим Москаленко .  
28.03.2023 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


У России есть артиллерийские снаряды с ядерным компонентом, часть из которых, скорее всего, ждут своего часа на складах в Белоруссии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в РБ, экс-член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть артиллерийские снаряды с ядерным компонентом, часть из которых, скорее всего, ждут...

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«Ещё пять лет назад как-то в Кремле вылетела такая весточка, что, возможно, будут как-то использовать ограниченно ядерное оружие или оружие с элементами ядерного заражения. Потому что в границах Советского Союза производились даже обычные артиллерийские боеприпасы с ядерным компонентом. Где и в каком состоянии эти боеприпасы сейчас, никто не знает, а с точки зрения имеющейся информации, все говорят о том, что это есть, в том числе, на территории Республики Беларусь», – утверждал он.

«Мы упираемся в вопрос, насколько распространены эти элементы, к какой категории их стоит относить? Потому что, если сегодня посмотреть на все договоры, мы нигде не найдём этого компонента. Ни в одном договоре этого нет. Если посмотреть формально-юридически, за последние годы после подписания договора ОСВ-3, задайте какому-то специалисту вопрос, действует он или нет, никто вам не скажет. Действует он, не действует? Кто его ратифицировал, кто не ратифицировал? Вообще в этом отношении полный хаос», – заявил Бессмертный.

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